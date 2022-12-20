Mit HOP von Salzburg nach Paris

Air France HOP Embraer 190 (Foto: Flughafen Salzburg)

Am Samstag, den 17. Dezember 2022, hat die französische Regionalfluggesellschaft HOP den Liniendienst zwischen dem Flughafen Salzburg und Paris Charles de Gaulle aufgenommen.

Der Flughafen Salzburg freut sich darüber, dass viele Fluggesellschaften nach einer langen Pandemiepause wieder nach Salzburg zurückkehren. Air France Hop verbindet seit dem vergangenen Samstag die Mozartstadt einmal wöchentlich mit dem Großflughafen Paris-Charles de Gaulle. Diese Route wird über den Winterflugplan einmal pro Woche jeweils am Samstag bedient. Im Regelfall kommen Flugzeuge des Typs Embraer 190 zum Einsatz.