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Mit HOP von Nürnberg nach Lyon

14.06.2017 JS
ATR 72-600 Hop!
ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Die Air France-Tochter Hop verbindet ab dem 4. September 2017 Nürnberg sechsmal pro Woche mit Lyon.

Zum Einsatz kommt eine Embraer ERJ 145 mit 50 Sitzplätzen. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Von Lyon aus haben die Passagiere beste Anbindung an das Streckennetz von Hop! Air France in Europa, etwa nach Göteborg, Florenz und Rom. Innerhalb Frankreichs sind 14 Destinationen optimal erreichbar, darunter solche, die nicht über Paris-Charles de Gaulle angeboten werden, wie Caen, Metz-Nancy, Lille, Poitiers und Straßburg. Der Transfer in Lyon ist schnell und einfach, die Mindestumsteigezeit liegt bei nur 25 Minuten.

Lyon ist die Hauptstadt der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten Frankreichs und mit rund 506.000 Einwohnern nach Paris und Marseille die drittgrößte Stadt des Landes. Die Altstadt sowie ein Teil der Halbinsel sind Weltkulturerbe der Unesco.

 

Flugnummer

Abflug Nürnberg

Ankuft Lyon

Flugtage

AF7062

06:45 Uhr

07:55 Uhr

montags - freitags

AF7062

07:40 Uhr

08:50 Uhr

samstags

Flugnummer

Abflug Lyon

Ankunft Nürnberg

Flugtage

AF7063

20:10 Uhr

21:40 Uhr

montags - freitags
+ sonntags

Air France

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