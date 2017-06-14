Mit HOP von Nürnberg nach Lyon

ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Die Air France-Tochter Hop verbindet ab dem 4. September 2017 Nürnberg sechsmal pro Woche mit Lyon.

Zum Einsatz kommt eine Embraer ERJ 145 mit 50 Sitzplätzen. Die Flüge sind ab sofort buchbar. Von Lyon aus haben die Passagiere beste Anbindung an das Streckennetz von Hop! Air France in Europa, etwa nach Göteborg, Florenz und Rom. Innerhalb Frankreichs sind 14 Destinationen optimal erreichbar, darunter solche, die nicht über Paris-Charles de Gaulle angeboten werden, wie Caen, Metz-Nancy, Lille, Poitiers und Straßburg. Der Transfer in Lyon ist schnell und einfach, die Mindestumsteigezeit liegt bei nur 25 Minuten.

Lyon ist die Hauptstadt der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten Frankreichs und mit rund 506.000 Einwohnern nach Paris und Marseille die drittgrößte Stadt des Landes. Die Altstadt sowie ein Teil der Halbinsel sind Weltkulturerbe der Unesco.

Flugnummer Abflug Nürnberg Ankuft Lyon Flugtage AF7062 06:45 Uhr 07:55 Uhr montags - freitags AF7062 07:40 Uhr 08:50 Uhr samstags Flugnummer Abflug Lyon Ankunft Nürnberg Flugtage AF7063 20:10 Uhr 21:40 Uhr montags - freitags

+ sonntags

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