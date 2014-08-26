Mit Germanwings von Düsseldorf nach London-Stansted

Germanwings baut sein Angebot ab Düsseldorf weiter aus und fliegt nun auch nach London-Stansted.

Der Low Cost Ableger von Lufthansa ist am Freitag, den 22. August 2014, pünktlich um 7 Uhr 00 erstmals von Düsseldorf nach London-Stansted gestartet. Die neue Verbindung wird werktags morgens und abends angeboten, sodass Fluggäste ihren geschäftlichen oder privaten Aufenthalt in London perfekt nutzen können. Der Airport ist nach London-Heathrow der zweitgrößte der britischen Hauptstadt. Stansted verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung an das Zentrum und den Nordosten Londons, in dem viele Unternehmen ihren Sitz haben. Germanwings bedient die neue Strecke im sogenannten doppelten Tagesrand: Werktags ist morgens und abends ein Flug im Angebot. Samstags und sonntags gibt es jeweils nur einen Flug.