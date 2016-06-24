Mit Germania von Zürich nach Lappland

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Von Dezember 2016 bis März 2017 bedient die Schweizer Airline Germania die Strecke von Zürich nach Rovaniemi mit zwei wöchentlichen Flügen.

Zudem wird die Verbindung in die litauische Hauptstadt Vilnius auch im Winter mit zwei Flügen pro Woche weitergeführt. Tickets zu allen elf Germania-Winterzielen sind ab sofort buchbar. Die Schweizer Fluggesellschaft Germania hat mit Rovaniemi und Vilnius soeben zwei neue Destinationen für den Winter 2016/17 freigeschaltet und damit den Flugplan komplettiert.

Rovaniemi, die Hauptstadt der nordfinnischen Region Lappland, wird vom 18. Dezember 2016 bis zum 12. März 2017 jeweils mittwochs und sonntags ab Zürich bedient. Die Stadt liegt direkt auf dem Polarkreis und ist ein guter Ausgangspunkt für Reisen in die unberührte Natur Finnisch Lapplands. Zu den winterlichen Hauptattraktionen gehören Motorschlitten-Safaris, Fahrten mit Rentier- oder Hundeschlitten sowie die Beobachtung der mystischen Nordlichter. Rovaniemi ist ausserdem die offizielle Heimat des Weihnachtsmanns. Die wohl berühmteste Persönlichkeit der Stadt empfängt das ganze Jahr über insgesamt rund 300‘000 Menschen aus aller Welt und wer mag, kann vom Postamt des Weihnachtsmanns aus einen Brief an die Liebsten zuhause verschicken.

Komplettiert wird der Germania-Winterflugplan 2016/17 durch die Destination Vilnius. Nach dem Erstflug Anfang Juni 2016 wird die Verbindung zwischen Zürich und der litauischen Hauptstadt ohne Unterbruch bis zum 23. März 2017 weitergeführt. Die Flugtage am Montag und Donnerstag werden beibehalten. Vilnius ist auch in den kalten Wintermonaten eine Reise wert. Der Weihnachtsmarkt sowie zahlreiche Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen fügen sich zu einem fröhlichen Winterfest zusammen, welches sich bis zu den «Heiligen Drei Königen» am 6. Januar hinzieht. Zum Aufwärmen locken die vielen Restaurants von Vilnius – das Angebot reicht von rustikalen und traditionellen Wirtshäusern bis hin zu trendigen Gourmet-Lokalen. Zudem gibt es in Vilnius unzählige Museen und Kirchen, die gerade auch in der kalten Jahreszeit einen Besuch wert sind.

«Mit Rovaniemi und Vilnius bieten wir zwei spannende Destinationen, die unser bestehendes Flugangebot in der kalten Jahreszeit hervorragend ergänzen. Durch die jeweils zwei Flugtage pro Woche haben unsere Fluggäste genügend Flexibilität, ihre Aufenthaltsdauer den eigenen Bedürfnissen entsprechend anzupassen», erklärt Tobias Somandin, CEO der Germania Flug AG.

Auf allen Flügen können Passagiere mindestens 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind je nach Flugdauer Snacks oder eine warme Mahlzeit, Softdrinks, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen. One-Way-Tickets sind bereits ab CHF 69 erhältlich und online auf www.germania.ch, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar.

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