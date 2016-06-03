Mit Germania von Zürich direkt nach Vilnius

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Die Schweizer Fluggesellschaft Germania fliegt exklusiv ab sofort zweimal wöchentlich von Zürich in die litauische Hauptstadt Vilnius.

Am Donnerstag, den 2. Juni 2016, um 15.15 Uhr startet der erste Germania-Flug nach Vilnius. Die Airline verbindet Zürich damit bis am 31. Oktober als einzige Fluggesellschaft nonstop mit der attraktiven Stadt im Baltikum. Zweimal pro Woche, jeweils donnerstags und montags, wird die litauische Hauptstadt ab sofort bedient.

Mit nur rund zweieinhalb Stunden Flugzeit und einem äusserst reichen Angebot an Kultur, Architektur, Shoppingmöglichkeiten und Kulinarik ist Vilnius die ideale Städtereisedestination: Designer-Boutiquen und Second-Hand-Shops reihen sich an barocke Paläste, trendige Bars und Restaurants. Die Stadt ist quicklebendig und ein farbenfrohes Mosaik verschiedener Kulturen und Nationalitäten. Während Vilnius in den Nachbarländern eine beliebte Wochenenddestination ist, gilt die Stadt bei Schweizern noch als Geheimtipp. Der Flughafen von Vilnius ist zudem Ausgangspunkt für Reisen an die rund 100 Kilometer lange litauische Ostseeküste sowie in die sogenannten litauischen «Highlands» – ideal zum Fischen oder für andere Outdoor-Aktivitäten.

Auf allen Flügen nach Vilnius können Passagiere 20 kg Gepäck kostenlos einchecken. Zudem sind Softdrinks und ein Snack, Zeitungen und Zeitschriften sowie alle Taxen und Gebühren stets im Flugpreis inbegriffen. One-Way-Tickets sind bereits ab CHF 69 erhältlich und online auf www.germania.ch, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar.

Neben Vilnius bedient Germania im Sommer 2016 beliebte Ferienziele am Mittelmeer wie Antalya, Kos, Kreta, Mallorca, Rhodos, Split und Zypern sowie Städtereiseziele wie z.B. Beirut und die Badeorte Varna und Burgas am Schwarzen Meer in Bulgarien.

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