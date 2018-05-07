Mit Germania von Münster nach Istanbul

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Am Donnerstagabend, den 03. Mai 2018, um 22.00 Uhr hob erstmalig ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Germania vom Flughafen Münster/Osnabrück mit dem Ziel Istanbul ab.

Geflogen wird jeden Donnerstag und ab Ende Juni zudem noch dienstags und samstags. Germania bedient das Ziel Istanbul dreimal wöchentlich exklusiv ab Münster/Osnabrück und steuert dabei den Flughafen Atatürk auf der europäischen Seite der türkischen Metropole an. Die Flüge sind bei Germania oder im Reisebüro bereits ab 59 EUR inkl. Gepäck und Snacks an Bord buchbar.

Insgesamt fliegt Germania ab Münster/Osnabrück in diesem Sommer 16 Ziele in sechs verschiedenen Ländern an und bietet 35 Abflüge pro Woche. Am FMO sind zwei Germania-Flugzeuge vom Typ Airbus A319 und Airbus A321 stationiert.

Flughafen FMO