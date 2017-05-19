Mit Germania von Dortmund nach Mallorca

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Germania fliegt vom Dortmunder Flughafen nach Palma de Mallorca.

Ab Samstag, den 20. Mai, gibt es zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen auf die Urlaubsinsel dreimal wöchentlich Flüge mit der deutschen Airline. Reisende können immer montags, mittwochs und samstags mit der grün-weißen Airline in Richtung Mallorca abheben. Tickets soll es bereits ab einem Preis von 59 Euro geben. Zum Sommer 2017 eröffnet die Germania Fluggesellschaft eine Basis in Palma de Mallorca und stationiert damit ein Flugzeug vom Typ Boeing 737-700 am bekannten Flughafen Son Sant Joan.

Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend einen Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck.

Flughafen Dortmund