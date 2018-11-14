Mit Germania von Bremen nach La Palma

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Immer mittwochs fliegt Germania ab sofort nach La Palma, nun können alle grösseren Inseln auf den Kanaren auch im Winter bequem ab Bremen erreicht werden.

Mit dem Auftakt dieses Fluges können Reisende im Winterflugplan nun alle großen kanarischen Inseln wie Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und nun auch La Palma ab Bremen erreichen, um dort im Winter Sonne zu tanken. Claus Altenburg, Director Sales der Germania Fluggesellschaft: „Wir freuen uns sehr über den Start unserer neuen Verbindung von Bremen nach La Palma. Insgesamt sind damit nun fünf kanarische Inseln von der Hansestadt aus mit Germania erreichbar und Sonnenhungrige aus der Region haben die Möglichkeit, das kalte Winterwetter für einige Zeit hinter sich zu lassen. Wir wünschen einen guten Flug und erholsame Tage!“

Und La Palma ist unbedingt eine Reise wert: Die Insel ist geologische die „jüngste“ Insel der Kanaren und ein wunderbares Fleckchen Erde. Vulkanlandschaften, Lorbeerwälder und tosende Wasserfälle – und das Beste: noch hat hier der Massentourismus nicht Einzug gehalten. La Palma ist ein Traum für Wanderfreunde und auch Sonnenanbeter kommen auf ihre Kosten, soll doch der Ort Tazacorte im europäischen Vergleich an erster Stelle stehen, wenn es um die Anzahl der Sonnenstunden geht. Santa Cruz de la Palma ist eine historische Kolonialstadt mit ganz besonderem Charme und typisch kunstvoll verzierten Holzbalkonen an den Hausfassaden. Neben ausgedehnten Wandertouren geht es auf dieser Insel deshalb gern auch auf eine Reise in die Vergangenheit. Das bedeutet allerdings nicht, dass Besucher La Palmas gänzlich aufs Sonnenbaden verzichten müssten. Hier finden sich schon so einige Strände, an denen es sich herrlich entspannen lässt. Und das Beste: Die meist schwarzen Lavastrände in Los Cancajos, Charco Verde, Playa Nueva oder beispielsweise auch Puerto Naos sind überwiegend naturbelassen und kaum überlaufen.

Flughafen Bremen