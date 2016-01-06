Mit Germania Flug AG bereits ab März an die Sonne

Germania Airbus A319 (Foto: Germania)

Statt wie ursprünglich geplant ab April, fliegt die Schweizer Fluggesellschaft Germania bereits ab März 2016 nach Mallorca, Antalya und Larnaka.

Um ihren Fluggästen bereits rund um Ostern die Möglichkeit zu geben, in die Wärme zu fliegen, hat sich die Germania Flug AG entschieden, drei Destinationen früher als ursprünglich geplant anzufliegen. So fliegt Germania nicht wie vorgesehen ab Ende April und Anfang Mai, sondern bereits ab Ende März 2016 nach Antalya, Larnaka und Palma de Mallorca.

Ab dem 24. März 2016 fliegt Germania zweimal wöchentlich ab Zürich nonstop nach Antalya in die Türkei. Die Flüge nach Larnaka auf Zypern sind auf den 25. März 2016 vorverlegt worden und werden ebenfalls zweimal pro Woche durchgeführt. Nach Palma de Mallorca fliegt Germania ab Zürich neu bereits vom 24. März bis 28. April zweimal wöchentlich. Ab dem 29. April 2016 werden die Flüge täglich angeboten.

Zudem nimmt Germania neu ab dem 8. Juni 2016 die kroatische Stadt Split in den Flugplan auf. Jeden Mittwoch fliegt die Fluggesellschaft mit einer A319 nonstop von Zürich nach Split und wieder zurück. Vom 19. Juni bis 30. Oktober 2016 wird die historische Hafenstadt jeweils zweimal pro Woche – mittwochs und sonntags – angeflogen. Gesamthaft hat die Schweizer Airline damit elf Destinationen in neun Ländern im Programm.

Split ist ein beliebter Ferien- und Erholungsort an der Adria und die grösste Stadt Südkroatiens. Die Hafenstadt in der Region Dalmatien überzeugt mit einer malerischen und historischen Altstadt mit verwinkelten Gassen. Die Häfen, der Tourismus und die wachsende Wirtschaft machen Split auch zu einem wichtigen wirtschaftlichen Knotenpunkt. Die Stadt ist zudem ein beliebter Ausgangspunkt für Ferien auf den Inseln Bra? oder Hvar.

Die Flüge nach Split sind ab sofort buchbar und ab CHF 105 (oneway) erhältlich. Im Preis inklusive sind Softgetränke und kleine Snacks. Passagiere können pro Person ein Freigepäckstück von 20 kg einchecken sowie ein Handgepäckstück kostenlos mit in die Kabine nehmen.

Das gesamte Sommerflugprogramm 2016 ist auf www.germania.ch, im Service Center unter +41 (0)43 508 34 89 sowie im Reisebüro und bei ausgewählten Veranstaltern buchbar.

Germania Flug AG