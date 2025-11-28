Mit GP Aviation von Salzburg nach Pristina

Boeing 737 GP Aviation (Foto: GP Aviation)

GP Aviation nimmt zum 29. März 2026 eine neue Direktverbindung zwischen Salzburg und Pristina auf.

Der Flughafen wird damit zweimal wöchentlich – donnerstags und sonntags – mit dem Kosovo verbunden. Auf der Strecke setzt die Airline einen Airbus A320 ein. Die Verbindung richtet sich an touristische Reisende, Geschäftsreisende sowie an die in Salzburg ansässige kosovarische Community. GP Aviation wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Pristina. Das Streckennetz des Unternehmens konzentriert sich auf Verbindungen zwischen dem Kosovo und Destinationen in Mittel- und Nordeuropa.