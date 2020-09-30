Mit GOL flogen weniger Passagiere

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im August 2020 insgesamt 792 Tausend Passagiere (Vorjahresaugust 3,119 Millionen), verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Corona bedingten Minus von 74,6 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes wurde die Verkehrsleistung wegen der COVID-19 Gesundheitskrise verglichen mit dem Vorjahresaugust um 70,7 Prozent auf 1,247 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 71,8 Prozent auf 990 Millionen Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,4 Prozent und hat sich somit um drei Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Berichtjahres konnte GOL 10,458 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen (Vorjahr 23,114 Millionen), das entspricht einem Rückgang von 34,6 Prozent.