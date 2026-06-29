Mit Freebird von Köln Bonn nach Fuerteventura

Freebird Airlines Europe Airbus A320 (Foto: Köln/Bonn Airport)

Aus dem Rheinland in die kanarische Sonne: Freebird Airlines Europe fliegt seit Samstag (27. Juni) vom Köln Bonn Airport nach Fuerteventura.

Die neue Direktverbindung ist Teil des deutlich ausgebauten Sommerprogramms der Fluggesellschaft ab Köln/Bonn und bietet Reisenden eine weitere attraktive Nonstop-Verbindung zu einem beliebten Ferienziel.

Mit Fuerteventura hat Freebird Airlines Europe die erste neue Strecke aufgenommen, die die Airline in diesem Sommer ab Köln/Bonn anbietet. Neben der Kanareninsel stehen ab dem 11. Juli auch die griechischen Ziele Kos, Rhodos und Heraklion auf Kreta im Flugplan. Darüber hinaus bietet die Schwestergesellschaft Freebird Airlines weiterhin tägliche Flüge nach Antalya an.

„Die Kanaren gehören seit vielen Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen unserer Passagiere. Wir freuen uns daher sehr, dass Reisende nun auch mit Freebird Airlines Europe bequem und nonstop nach Fuerteventura fliegen können“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Fuerteventura ist die zweitgrößte Insel der Kanaren und bekannt für ihre weitläufigen Sandstrände, das ganzjährig milde Klima sowie ideale Bedingungen für Surfer. Die Insel zieht jedes Jahr zahlreiche Urlauber aus ganz Europa und darüber hinaus an.

Die Verbindung wird jeden Sonntag angeboten. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 von Freebird Airlines, der für die Sommersaison am Köln Bonn Airport stationiert ist. Die Flüge sind über die Website von Freebird Airlines(Link zu externer Website) sowie in Reisebüros buchbar.

Über Freebird Airlines Europe

Freebird Airlines Europe wurde 2019 gegründet und ist Teil der Gözen Holding, die seit mehr als 45 Jahren in der Luftfahrtbranche tätig ist. Mit Hauptsitz in Malta operiert die Fluggesellschaft nach den Standards der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und der maltesischen Zivilluftfahrtbehörde. Gemeinsam mit ihrer Schwestergesellschaft Freebird Airlines betreibt die Unternehmensgruppe eine Flotte von 14 Airbus-A320-Flugzeugen und bedient mehr als 120 Ziele.