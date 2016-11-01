Mit Flybe von Düsseldorf nach Doncaster

flybe Embraer 195 (Foto: flybe)

Neu ab Düsseldorf: Mit Flybe ab sofort nach Doncaster Sheffield und zum London City Airport.

Flybe, Europas größte regionale Fluggesellschaft mit Sitz in Exeter (GB), feiert die Einführung von gleich zwei neuen Flugverbindungen: Neben London City, verbindet Flybe ab sofort auch Düsseldorf mit dem Flughafen Doncaster Sheffield. Die Strecke wird viermal wöchentlich jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags bedient. Passagiere können ihr Oneway-Ticket nach Doncaster-Sheffield bereits ab 50 Euro* unter www.flybe.com buchen. Flybe setzt für die neue Verbindung ihre Embraer 195 ein.

Zusammen mit den bereits bestehenden Verbindungen nach Manchester, Birmingham und Southampton, bietet Flybe nun insgesamt fünf britische Ziele und bis zu 77 Flüge pro Woche ab Düsseldorf an.

„Wir freuen uns sehr darüber, mit dem Winterflugplan 2016/2017 zwei neue Verbindungen ab Düsseldorf nach Großbritannien anbieten zu können. Mit London City und Doncaster Sheffield ermöglichen wir sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisenden Zugang zu Großbritanniens beliebtesten Zielen. Vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtssaison freuen wir uns viele neue Gäste an Board begrüßen zu dürfen“, sagt Vincent Hodder, Chief Revenue Officer Flybe.

*Der Preis gilt für Oneway inklusive Steuern und Gebühren. Weitere Informationen unter https://de.flybe.com/

Flughafen Düsseldorf