Mit FlyOne Armenia von Wien nach Jerewan

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Premiere am Flughafen Wien: FlyOne Armenia hat am 3. April 2026 den Flugbetrieb von Jerewan nach Österreich aufgenommen.

Die Airline verbindet Wien mit der armenischen Hauptstadt Jerewan und erweitert damit das Angebot am Standort um neue Reisemöglichkeiten in den Kaukasus. Armenien gilt als aufstrebendes Reiseland mit UNESCO-Kulturstätten, eindrucksvoller Natur und einer lebendigen Kulinarikszene. Ab Juni 2026 wird die Verbindung von zunächst einem auf drei wöchentliche Flüge erweitert. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320.

„Herzlich willkommen in Wien, FlyOne Armenia! Wir freuen uns sehr über die Entscheidung der Airline, Wien neu in ihr Streckennetz aufzunehmen – das ist ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Standorts. Für Reisende bedeutet das ein noch größeres Flugangebot in eine spannende Region: Mit dem Streckenausbau von FlyOne stehen ab Sommer zwischen Wien und Jerewan bereits insgesamt zehn wöchentliche Verbindungen zur Verfügung. Die neuen Flüge stärken zudem den Incoming-Tourismus aus Armenien und setzen zusätzliche Impulse für Business-Reisen“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr, Wien in unser Streckennetz aufzunehmen. Wir sind überzeugt, dass diese Destination auf großes Interesse stoßen und neue Chancen für Tourismus und Reisen eröffnen wird – sowohl für Reisende aus Armenien als auch für Transitpassagiere auf dem Weg nach Europa“, so Aram Khachatryan, CEO von FlyOne Armenia.

Mit FlyOne Armenia nonstop von Wien nach Jerewan

FlyOne Armenia bedient die Strecke Wien–Jerewan ab sofort einmal pro Woche und baut das Angebot ab 3. Juni 2026 auf drei Flüge pro Woche aus. Der Abflug findet um 15:40 Uhr in Jerewan statt, mit Ankunft in Wien um 17:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 18:30 Uhr mit Ankunft um 23:50 Uhr in Jerewan. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A320. Über Jerewan sind innerhalb des FlyOne-Netzwerks weitere spannende Reiseziele erreichbar.

Jerewan – faszinierende Schnittstelle zwischen Europa und Asien

Mit der neuen Direktverbindung ist Jerewan, eine der spannendsten Städte im Kaukasus, künftig noch besser ab Wien erreichbar. Die armenische Hauptstadt, eine der ältesten Städte der Welt, fasziniert mit Sehenswürdigkeiten wie dem Platz der Republik, der monumentalen Kaskade und einer lebendigen Kunst- und Kulturszene. Abseits der Stadt eröffnet der Kaukasus eindrucksvolle Landschaften mit Bergketten, Hochebenen und jahrhundertealten Klöstern – ideal für Kulturreisen, Naturerlebnisse und genussvolle Entdeckungen.

Über FlyOne Armenia

FlyOne Armenia ist eine armenische Fluggesellschaft und Teil der international tätigen FlyOne Group. Die Airline betreibt eine moderne Flotte von Airbus-A320-Flugzeugen und setzt auf effiziente Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. FlyOne Armenia bedient zahlreiche Ziele in Europa, innerhalb der FlyOne Group stehen etwa über das Drehkreuz Chisinau viele weitere Destinationen zur Verfügung. Jährlich befördert die Gruppe mehrere Millionen Passagiere. Weitere Informationen zu FlyOne Armenia und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.flyone.eu