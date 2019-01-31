Mit Eurowings von Zürich nach Mallorca

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Swiss und Edelweiss bekommen zwischen Zürich und Mallorca einen neuen Konkurrenten, Eurowings bietet diese Strecke ab April ebenfalls an.

Billigkonkurrenz aus eigenem Haus, die Lufthansa Konzerntochter Eurowings heizt den Wettbewerb auf der Urlaubsstrecke Zürich Mallorca zusätzlich an. Die beiden Lufthansa Airlines Swiss und Edelweiss bieten bereits heute ein dichtes Liniennetzt zwischen der Schweizer Metropole und der beliebten Balearen Insel an, nun will sich auch Eurowings einen Teil davon abschneiden und baut die Linie weiter aus. Ab dem 1. April 2019 fliegt Eurowings vorerst viermal pro Woche von Zürich nach Mallorca, bei positiver Marktaufnahme wird die Billigairline aufstocken, ein fünfter Flug ist bereits geplant. Auch andere Mittelmeerziele könnten ab Zürich auf dem Radar von Eurowings stehen.