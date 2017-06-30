Mit Eurowings von Wien nach Agadir

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Eurowings baut das Angebot ab dem Standort Wien weiterhin stetig aus: Im Winter kommt eine neue Verbindung nach Agadir im Süden Marokkos zum Angebot hinzu.

Der Qualitäts-Low-Cost-Carrier eröffnet die Strecke am 4. November 2017, sie wird jeweils samstags mit einem Airbus A319 angeflogen. Eurowings startet mittags um 12:40 Uhr ab Wien, der Flug dauert 4:30 Stunden.

Damit bietet die Fluggesellschaft ab Österreichs Hauptstadt ein dichtes Streckennetz an, das beliebte Urlaubsziele und attraktive Metropolen für Geschäfts-, Wochenend- und Eventreisen kombiniert. Eurowings ist neben Wien in Österreich auch in Salzburg mit einer eigenen Basis vertreten und damit seit mehr als einem Jahr auch in Österreich besonders präsent und erfolgreich. Zuvor hatte die Airline das Nachbarland ausschließlich aus bestehenden Standorten in Deutschland heraus angeflogen. Die Expansionen, erst nach Österreich und seit wenigen Wochen auch mit einem eigenen Drehkreuz auf Mallorca, markieren den Beginn der europaweiten Expansion der Lufthansa-Tochter.

Die neuen Flüge nach Agadir können ab sofort gebucht werden.

Eurowings