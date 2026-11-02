Mit Eurowings von Stuttgart nach Madrid

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Fluggesellschaft Eurowings nimmt im Sommer 2027 Madrid als neues Ziel ab dem Flughafen Stuttgart ins Programm.

Täglich außer samstags starten die Flüge ab Stuttgart in die spanische Hauptstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Los geht es am Ostersonntag, 28. März 2027, dem ersten Tag im Jahr mit Sommerzeit. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

Außerdem neu im Sommerprogramm der Airline ist eine Verbindung nach Kopenhagen, die ebenfalls täglich außer samstags bedient werden soll.

Reinald Frankewitz, Head of Network Relations Eurowings: „Mit Madrid und Kopenhagen ergänzen wir unser Streckennetz ab Stuttgart um zwei der nachgefragtesten europäischen Metropolen und bieten unseren Gästen in der Region mehr Auswahl und bessere Verbindungen."

Flughafen Stuttgart