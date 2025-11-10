Mit Eurowings von Stuttgart nach Jeddah

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Fluggesellschaft Eurowings hat ihre neue Verbindung Stuttgart – Jeddah aufgenommen.

Zweimal pro Woche, jeweils mittwochs und samstags, startet die Airline ab jetzt in Richtung Saudi-Arabien in die Hafenstadt am Roten Meer. Eurowings hat mit Jeddah, Amman und Marrakesch gleich drei neue Strecken im Winterflugplan aufgenommen, die sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsreisende attraktiv sind: Die Strecke nach Jeddah, der Metropole am Roten Meer, stärkt die Anbindung an den arabischen Raum und ist für wirtschaftliche Kooperationen und Pilgerreisen interessant. Die jordanische Hauptstadt Amman bietet Zugang zur weltberühmten Felsenstadt Petra und zum Toten Meer. Marrakesch, die Perle des Südens, lockt mit farbenfrohen Souks und milden Klima auch im Winter. Daneben hat Eurowings täglich Dubai im Programm, wodurch Reisende noch mehr Flexibilität und Auswahl haben.

Flughafen Stuttgart