Mit Eurowings von Prag nach Lappland

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Im kommenden Winter verbindet Eurowings auch Prag mit der finnischen Kleinstadt Rovaniemi.

Ab dem 20. Dezember fliegt die Value-Airline immer sonntags von Tschechien nach Finnisch-Lappland. Die neue Strecke ergänzt die bestehenden Verbindungen ab Düsseldorf, Berlin und Hamburg. Prag ist damit bereits der vierte Abflughafen für Winterreisen mit Eurowings nach Rovaniemi. Rovaniemi ist als „offizielle“ Heimat des Weihnachtsmanns und für ihre Nordlichter bekannt.