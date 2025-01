Mit Eurowings von Köln Bonn nach Porto

Eurowings am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Vom Rheinufer an die Atlantikküste: Ab dem 1. Mai bietet Eurowings am Köln Bonn Airport eine Direktverbindung nach Porto an.

Die Hafenstadt im Norden Portugals wird drei Mal pro Woche bedient – jeweils montags, donnerstags und samstags. Es ist die fünfte neue Strecke, die die Airline im nächsten Sommerflugplan in Köln/Bonn aufnehmen wird. Bereits angekündigt hatte Eurowings Flüge nach Bastia auf Korsika, Erbil, Funchal auf Madeira und Klagenfurt.

„Mit der Aufnahme der neuen Routen wird das Streckenangebot von Eurowings im kommenden Frühjahr und Sommer an unserem Flughafen noch abwechslungsreicher, was uns sehr freut“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Das neueste Ziel Porto ist insbesondere mit seiner malerischen Altstadt immer eine Reise wert.“

Porto liegt direkt an der Atlantikküste im Norden Portugals und ist namensgebend für Portwein, der aus der Stadt in die gesamte Welt exportiert wird. Das historische Zentrum mit seinen gewundenen Gassen und der terrassenartigen Struktur gehört seit vielen Jahren zum Weltkulturerbe der UNESCO. Berühmt und beliebt bei zahlreichen Touristinnen und Touristen ist die Stadt außerdem für viele weitere Sehenswürdigkeiten, unter anderem den markanten Glockenturm Torre dos Clérigos und eine Vielzahl von barocken Kirchen.

Montags starten die Flüge nach Porto um 18:55 Uhr in Köln/Bonn, donnerstags um 19:10 Uhr und samstags um 18:40 Uhr. Die Landung erfolgt nach etwa drei Stunden Flugzeit. Zurück aus Portugal geht es an denselben Wochentagen. Buchbar sind die Flüge seit dem heutigen Mittwoch auf www.eurowings.com.

Über Eurowings

