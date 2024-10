Mit Eurowings von Köln Bonn nach Dubai

Eurowings Airbus am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Wintersonne, Wüstensand und Wolkenkratzer: Im Flugplan am Köln Bonn Airport gibt es ab jetzt eine Direktverbindung mit Eurowings nach Dubai.

Eurowings bediente die Strecke in das Emirat am Persischen Golf am Montag, den 28. Oktober, zum ersten Mal von Köln/Bonn. Die Fluggesellschaft steuert Dubai drei Mal pro Woche an, immer montags, mittwochs und samstags. Die Flüge zurück ins Rheinland finden an denselben Wochentagen statt. Ab dem 5. November nimmt Eurowings mit der Route nach Jeddah in Saudi-Arabien zudem eine zweite Verbindung von Köln/Bonn in die Golfregion auf.

„Wir sind außerordentlich glücklich darüber, dass Eurowings die Strecken nach Dubai und Jeddah an ihrem Heimatflughafen anbietet und diese besonderen Ziele somit nun auf unserer Abflugtafel stehen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Als Destination hatte Dubai bereits seit einiger Zeit einen Platz ganz oben auf der Wunschliste für unseren Flugplan, weil sie sowohl für Urlauberinnen und Urlauber als auch für Geschäftsreisende sehr attraktiv ist. Gemeinsam mit der Route nach Jeddah bieten Eurowings und Köln/Bonn eine ideale Anbindung des Rheinlands an die Golfregion.“

Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt nach seiner rasanten Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten als Destination von herausragender internationaler Bedeutung sowie als globales Handelszentrum. Zudem zählt insbesondere die gleichnamige Hauptstadt zu den meistbesuchten Tourismus-Hotspots der Welt. Ein Magnet für viele Reisende ist die futuristische Skyline der Metropole mit zahlreichen Wolkenkratzern wie dem Burj Khalifa, dem größten Gebäude der Welt. Die Stadt hat zusätzlich auch Strände, Einkaufszentren, Parks, Museen und Theater sowie Touren in die nahegelegene Wüste zu bieten. Mit rund 3,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Dubai das bevölkerungsreichste Emirat.

Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Dubai beträgt ungefähr sechseinhalb Stunden. Die Strecke ist unter www.eurowings.com ab 139,99 Euro (one way) buchbar. Für die Flüge nach Dubai setzt Eurowings einen modernen und effizienten Airbus A320neo ein. Die Maschine ist dafür auf dem Vorfeld des Flughafens stationiert worden. Mit einem solchen Flugzeug steuert die Airline ab der kommenden Woche auch das zweite neue Winterziel von Köln/Bonn aus an: Am 5. November wird die Route nach Jeddah aufgenommen. Die Hafenstadt am Roten Meer wird ebenfalls drei Mal wöchentlich angeflogen (dienstags, mittwochs, samstags). Die Strecke ist die erste Direktverbindung von Nordrhein-Westfalen nach Saudi-Arabien.

Über Eurowings

Eurowings ist die Value-Airline der Lufthansa Group und damit Teil von Europas größtem Airline-Konzern. Mit einer klaren Positionierung als Europas Value-Carrier für Privat- und Geschäftsreisende ermöglicht Eurowings Reisenden preiswertes und flexibles Fliegen mit zahlreichen Buchungs-Optionen sowie fluggastfreundlichen Services. Eurowings bietet Direktflüge zu mehr als 150 Zielen innerhalb Europas an. Mit 13 internationalen Basen ist die Lufthansa-Tochter eine der größten Ferienfluggesellschaften in Europa. Aktuell verfügt sie über eine Flotte von rund 100 Flugzeugen und beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeitende.

