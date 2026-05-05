Mit Eurowings von Hannover nach Nizza

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Seit Ende April fliegt Eurowings von Hannover nach Nizza. Dreimal wöchentlich, jeweils mittwochs, freitags und sonntags bringt die Airline ihre Passagiere nonstop an die Côte d‘Azur.

Die kulturelle Hafenstadt Nizza liegt im südöstlichen Teil von Frankreich und bietet für jeden Urlauber das Richtige. Spaziergänge an der Promenade, zahlreiche wunderschöne Sehenswürdigkeiten, Einkaufsbummel durch die Altstadt oder eine kulinarische Pause in einem der zahlreichen Cafés.

In der nächsten Woche folgt dann mit Alicante ein weiteres neues Ziel am Mittelmeer. In die spanische Küstenstadt fliegt Eurowings ab dem 5. Mai 2026 immer dienstags und samstags.

Airport-CEO Dr. Martin Roll freut sich über die neuen Direktverbindungen: