Mit Eurowings von Hannover nach Marrakesch

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Mit dem Erstflug am 29.10.2025 startet Eurowings eine neue Direktverbindung von Hannover nach Marrakesch.

Zweimal wöchentlich – immer mittwochs und samstags – bringt die Fluggesellschaft Eurowings ihre Passagiere nonstop in die Königsstadt Marokkos. Die Flugzeit beträgt knapp vier Stunden.

Mit dem Eurowings Winterflugplan 2025/26 erhält Hannover eine spannende neue Direktverbindung nach Marrakesch. In nur rund vier Stunden Flugzeit erreichen Reisende die Königsstadt mit ihren orientalischen Souks und können sich auf milde Reisetemperaturen freuen. Wir sind davon überzeugt, dass die gute Erreichbarkeit viele neue Marokko-Fans gewinnt,

so Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relation bei Eurowings.

Auch Airport-CEO Dr. Martin Roll freut sich über das neue Flugziel:

Marrakesch als eines der kulturellen Zentren Marokkos ist eine tolle neue Direktverbindung für unsere Passagiere. Die gesamte Region bietet ein breites Spektrum zwischen Natur, Kultur und Abenteuer und gehört gerade im Winter zu den attraktiven Sonnen- und Trendzielen.

Eurowings baut den Winterflugplan ab Hannover deutlich aus. Neben Marrakesch geht es ab dem 3. November immer montags nach Funchal/Madeira. Einen Tag später startet die neue Direktverbindung nach Dubai. Dreimal wöchentlich – immer dienstags, freitags und sonntags -geht es direkt ins Wüstenemirat.

Die Eurowings Sommerziele Malaga, Rom, Mailand und Erbil werden über den Winter verlängert und weiterhin angeflogen. Aber auch die bewährten Destinationen sind im Flugplan zu finden. So geht es direkt nach Hurghada, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Pristina und über Weihnachten nach Faro und Thessaloniki.

Die Flüge sind ab sofort über alle gängigen Reiseveranstalter oder direkt bei den Airlines buchbar, heißt es in einer Airport-Mitteilung.

Flughafen Hannover