Mit Eurowings von Hamburg nach Damaskus

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Neues Direktziel ab Hamburg: Eurowings nimmt Damaskus in ihr Streckennetz auf und verbindet Hamburg ab dem 11. Januar 2027 erstmals nonstop mit der syrischen Hauptstadt.

Die neue Strecke wird einmal wöchentlich immer montags bedient und richtet sich insbesondere an Reisende mit familiären und persönlichen Beziehungen nach Syrien. Tickets für die neue Verbindung sind ab sofort auf der Website von Eurowings oder in den Reisebüros buchbar.

Mit Damaskus ist nun ein komplett neues Direktziel ab Hamburg erreichbar. Besonders für viele Menschen in Hamburg und Norddeutschland mit familiären und persönlichen Verbindungen nach Syrien schafft die neue Strecke eine deutlich einfachere Reisemöglichkeit. Wir freuen uns, dass Eurowings mit der neuen Verbindung auf den bestehenden Bedarf reagiert und das Streckenangebot ab Hamburg gezielt erweitert,

Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Einmal pro Woche nonstop nach Damaskus

Ab Januar 2027 bietet Eurowings ab Hamburg jeweils montags um 09:10 Uhr einen Direktflug nach Damaskus. Die Flugzeit beträgt rund 4,5 Stunden. Der Erstflug ist für den 11. Januar 2027 geplant und erweitert somit noch das Streckenangebot im laufenden Winterflugplan.

Eurowings baut Angebot für Familien- und Heimatbesuche aus

Mit Damaskus erweitert Eurowings ihr Streckennetz im Segment der Familien- und Heimatbesuche. Die Airline bietet in diesem Bereich inzwischen mehr als 60 Strecken zu über 20 Zielen an. Neben Damaskus zählen dazu unter anderem Verbindungen nach Erbil, Pristina oder Thessaloniki – die auch ab Hamburg erreichbar sind.

Über Hamburg Airport

Hamburg Airport ist der fünftgrößte Flughafen Deutschlands. Im Jahr 2025 nutzten rund 14,8 Millionen Passagiere den Hamburger Flughafen. Über das Jahr verteilt boten rund 55 Fluggesellschaften etwa 120 Direktziele an. Rund 15.000 Beschäftigte arbeiten in fast 250 Unternehmen am Flughafenstandort, davon rund 1.900 direkt bei der Flughafen Hamburg GmbH. Gesellschafter des teilprivatisierten Flughafens sind die Freie und Hansestadt Hamburg mit 51 Prozent sowie die AviAlliance GmbH mit 49 Prozent. Aktuelle Flugangebote zu allen Zielen, direkte Buchungsmöglichkeiten und Inspiration für die nächste Reise gibt es auf der Website: Flug suchen & buchen - Hamburg Airport.