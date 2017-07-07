Mit Eurowings von Friedrichshafen nach Mallorca

Eurowings wird in Friedrichshafen begrüsst (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Mit einem attraktiven zusätzlichen Angebot nach Mallorca landet der Low-Cost-Carrier aus dem Lufthansa-Konzern erstmals am Bodensee-Airport Friedrichshafen.

Eurowings bietet ihre Flüge auf die beliebte Sonneninsel jeweils Dienstag und Freitag an. Dieses Angebot ergänzt die täglichen Mallorca-Flüge der Germania. Eingesetzt werden auf der Strecke modernste Flugzeuge vom Typ Airbus A 320.

Als Teil der Lufthansa-Group wurde die „neue Eurowings“ nach dem Vorbild der erfolgreichen Germanwings gegründet. Der Anspruch ist dabei, in den kommenden Jahren zu den drei führenden Low Cost Airlines in Europa zu gehören. Derzeit werden über 140 Ziele in Europa sowie verschiedene touristische Ferndestinationen angeflogen.

Zur Erstflugbegrüßung übergab das Team des Bodensee-Airport der Airbus-Crew nicht nur eine Erstflugtorte im Palmendekor, Blumen und Zeppelinmodelle als speziellen aviatischen Gruß aus Friedrichshafen – auch die Flughafenfeuerwehr begleitete die Erstflugzeremonie mit zwei präzise gestalteten Wasserfontänen zur Begrüßung.

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airport: „Wir freuen uns, dass es ab dem Bodensee-Airport jetzt wieder eine noch größere Auswahl an Flügen nach Mallorca gibt. Mit dem Eurowings-Flugplan in Friedrichshafen werden auch verlängerte Wochenenden auf der Sonneninsel möglich – und das zu äußerst attraktiven Tarifen ab 29,99 EUR.“

Die Flüge sind im Reisebüro, unter www.eurowings.com und in den gängigen Reservierungssystemen und Buchungsportalen buchbar.

Friedrichshafen (FDH) - Palma de Mallorca (PMI)

Verkehrstage ab / an Flug-Nr.

Dienstag 20:20 - 22:25 EW6835

Freitag 11:15 - 13:20 EW6835

Palma de Mallorca (PMI) - Friedrichshafen (FDH)

Verkehrstage ab / an Flug-Nr.

Dienstag 17:40 - 19:40 EW6834

Freitag 08:30 - 10:30 EW6834

Flughafen Friedrichshafen