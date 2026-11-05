Mit Eurowings von Friedrichshafen nach Korsika

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Rhomberg Reisen baut sein Angebot aus: Ab 2. Mai 2027 geht es mit eigenem Charterflug und doppelter Kapazität nonstop nach Calvi.

Ab dem 2. Mai 2027 verbindet Rhomberg Reisen den Bodensee-Airport Friedrichshafen wieder direkt mit der französischen Mittelmeerinsel Korsika. Jeden Sonntag geht es mit einem Airbus A319 der Eurowings nonstop nach Calvi. Der Flug dauert nur rund 70 Minuten. Bis Mitte Oktober steht die Verbindung wöchentlich im Flugplan. Abflug in Friedrichshafen ist jeweils um 11.05 Uhr.

Als deutschsprachiger Marktführer für Korsika-Reisen kombiniert der Veranstalter seine Charterflüge mit einem umfangreichen Urlaubsangebot auf der Insel. Dieses reicht von Hotels und Ferienwohnungen über Mietwagen bis hin zu organisierten Rundreisen. Besonders beliebt ist das Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, das Rhomberg Reisen exklusiv anbietet. Ein weiterer Pluspunkt: Vom Flughafen Calvi sind es nur rund zehn Minuten Transferzeit bis zum Feriendorf. Wer bis zum 31. Dezember bucht, profitiert zudem von kostenfreiem Parken am Bodensee-Airport Friedrichshafen.

Das gesamte Reiseangebot ist bereits buchbar. Bis zum Jahresende profitieren Urlauber von attraktiven Frühbucherpreisen und Kinderpauschalen ab 299 Euro. Zusätzliche Flexibilität bietet die Flex-Option: Für 39 Euro pro Person (ab 16 Jahren) kann die Reise bis 30 Tage vor Abflug kostenfrei storniert oder umgebucht werden.

Bernd Behrend, Marketingleiter des Bodensee-Airports Friedrichshafen, freut sich über den Ausbau der Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, dass unser langjähriger Partner Rhomberg Reisen sein Angebot auf der beliebten Ferieninsel Korsika weiter ausbaut. Durch den Einsatz des Airbus A319 von Eurowings verdoppelt sich das Sitzplatzangebot gegenüber der diesjährigen Sommersaison. Damit können noch mehr Urlauber direkt ab Friedrichshafen in die Ferien starten.“

Gebucht werden können die Reisepakete über die Servicehotline +49 30 16636733, online unter www.rhomberg-reisen.de oder in jedem Reisebüro.