Mit Eurowings von Düsseldorf nach Tel Aviv

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Mit dem Erstflug am 16. März 2024 von Eurowings ist Tel Aviv in Israel von Düsseldorf aus per Direktflug erreichbar.

Die Verbindung wird zweimal wöchentlich angeboten, die Flüge starten jeweils dienstags und samstags. Der Erstflug am Samstag mit dem Airbus A320 mit über 170 Sitzplätzen ist nahezu ausgebucht. Es ist das erste Mal, dass Eurowings das Heilige Land ansteuert.

Ksenia Kobiakov, Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros in Berlin, begrüßt die Aufnahme einer weiteren Flugverbindung nach Israel durch Eurowings sehr: „Ich freue mich sehr, dass mit der weiteren Non-Stop-Verbindung ab Düsseldorf noch mehr Menschen aus Deutschland den Weg nach Israel finden. Die neuen Direktflüge tragen der Nachfrage nach schnellen und unkomplizierten Flugverbindungen Rechnung und erschließen die für uns wichtige Region um Nordrhein-Westfalen. Mit dem Start dieser vollkommen neuen Verbindung in diesen herausfordernden Zeiten setzt Eurowings ein Zeichen, dass uns in unserem Ziel, schnellstmöglich wieder Touristen nach Israel zu bringen, bestärkt“

Mit der neuen Flugverbindung mit Eurowings erhöht sich die Zahl der Airlines, die wieder Verbindungen nach Israel anbieten. Mit der neuen Strecke ab Düsseldorf erhöht sich die Anzahl der wöchentlichen Flüge nach Israel auf 30 Verbindungen die Woche, bis Ende Mai soll sich diese auf 73 steigern. Nach aktuellem Stand fliegen EL AL, Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines und Eurowings nach Tel Aviv, Easyjet nimmt seine Verbindung ab April wieder auf.