Mit Eurowings von Düsseldorf nach Innsbruck

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Eurowings startet Anfang Dezember eine neue Strecke von Düsseldorf nach Innsbruck.

Die Airline fliegt jeweils donnerstags und sonntags von Düsseldorf nach Innsbruck und transportiert übrigens Skier und Skiausrüstung bis zu einem Gewicht von 30 Kilogramm kostenfrei.

Eurowings bedient die neue Strecke nach Innsbruck erstmals am 3. Dezember 2017. Start ist sonntags um 17:55 Uhr und donnerstags um 6:50 Uhr, so dass Skiurlauber schon den ersten Tag auf der Piste voll genießen können. Alle Flüge können ab sofort gebucht werden.

Innsbruck und seine Feriendörfer bieten Wintersportlern traumhafte Möglichkeiten: Snowboarder zum Beispiel tauchen in die schönsten Powderparadiese ein. Sie erleben um die Freeride City Innsbruck Action im Tiefschnee. Die Schneewelt der Superlative umfasst neun Skigebiete, 90 Bergbahnen und Lifte sowie 300 Abfahrtskilometer.

Ein einziger Skipass gewährt Zutritt zu allen Bereichen, ein Gratis-Skibus bringt Wintersportler hin. Besonderes Highlight ist die Olympia-Skiworld: Neun Skigebiete gehören dazu, alle im Großraum Innsbruck und mit dem kostenfreien Skibus bequem erreichbar. 300 Kilometer erwarten Wintersportler mit schneesicheren Pisten für alle Schwierigkeitsstufen.

Eurowings