Mit Eurowings von Bremen nach Mallorca

Eurowings Airbus A320 (Foto: Eurowings)

Ab Mai können Mallorca-Fans noch häufiger ab Bremen die Insel erreichen. Denn dann nimmt die Fluggesellschaft Eurowings die Strecke Bremen-Mallorca ins Programm.

Am 25. Mai startet die neue Verbindung, die bis zu vier Flüge pro Woche (dienstags, donnerstags, samstags und sonntags) bietet. Eurowings baut damit die gut frequentierte Mallorca-Verbindung am Flughafen Bremen weiter aus. Bereits jetzt fliegen Germania, Small Planet und Ryanair die Insel an. Wenn Eurowings im Mai startet, sind bis zu 26 wöchentliche Flüge auf die spanische Insel buchbar.

„Dass es ab dem 25. Mai Eurowings-Flüge ab Bremen nach Mallorca gibt, ist für den Bremen Airport ein wirklich großer Gewinn“, sagt Jürgen Bula, Geschäftsführer Bremen Airport über die Verbindung. „Damit können wir allen Urlaubsreisenden ab Bremen ein noch größeres Angebot an Flügen auf die Lieblingsinsel der Deutschen anbieten.“

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