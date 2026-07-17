Mit Eurowings in die Ferien

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Eurowings baut das Angebot auf ihren Flugzeugen für Kinder deutlich aus und wird damit für Familienreisen mit kleinen Fluggästen noch interessanter.

Eurowings erweitert pünktlich zum Start der Sommerferiensaison ihr Angebot für Kinder und Familien an Bord. Vom Wissensspaß für kleine Flugfans bis zum flauschigen Reisebegleiter – das Ferienerlebnis beginnt bei der Value-Airline nicht erst nach der Landung, sondern schon in der Luft.

Neu an Bord ist ab sofort ein exklusives „WAS IST WAS“-Heft zum Thema Fliegen, das Eurowings in Kooperation mit dem Tessloff-Verlag entwickelt hat. Die beliebte Sachbuchreihe für Kinder erklärt darin auf unterhaltsame Weise die Welt der Luftfahrt und vermittelt spannendes Wissen rund ums Fliegen. Für noch mehr Abwechslung während des Fluges sorgt ein Mal- und Rätselheft von Eurowings und dem Europa-Park inklusive passender Buntstifte. Mit dem Plüschflieger im Look des Kooperationspartners Salzburger Land ergänzt außerdem ein neuer Reisebegleiter das Angebot für kleine Gäste – und erinnert auch nach der Landung noch an den gemeinsamen Urlaub. Die Verteilung der Extras für Kinder erfolgt durch die Crew, solange der jeweilige Vorrat reicht.

Zusätzlich zu den neuen Angeboten für Kinder führt Eurowings in den Sommerferien einen Familienvorteil im Bordservice ein. Familien erhalten von August bis einschließlich Oktober zehn Prozent Rabatt auf Speisen, Getränke sowie andere Artikel im WINGS Bistro & Shop. Der Vorteil gilt ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro und wird während des Fluges von der Kabinenbesatzung ausgegeben.

Über die neuen Extras an Bord hinaus unterstützt die Value-Airline Familien bereits bei der Reiseplanung. So erhalten Direktbuchungen über ein kostenfreies myEurowings Kundenkonto eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den Flugpreis für Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren. Außerdem befördert Deutschlands größter Ferienflieger pro Kind zwei Reisegegenstände wie Kinderwagen, Buggys oder neuerdings auch faltbare Bollerwagen kostenlos. Weitere Informationen zum Reisen mit Kindern gibt es auf eurowings.com.