Mit Etihad Airways wieder nach Düsseldorf

Etihad Airways wird nach einer Coronabedingten Pause den Linienflug zwischen Abu Dhabi und Düsseldorf wieder aufnehmen, dabei kommt eine Boeing 787 zum Einsatz.

Der Flughafen Düsseldorf gewinnt eine weitere Interkontintental-Verbindung zurück. Ab 1. Oktober verbindet Etihad Airways Nordrhein-Westfalen nach der pandemiebedingten Unterbrechung wieder mit dem internationalen Drehkreuz Abu Dhabi. Die staatliche Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate bediente die Route zuletzt in 2020.

Auf der Strecke Düsseldorf – Abu Dhabi kommt eine Boeing 787-9 Dreamliner zum Einsatz, die den Fluggästen 28 Plätze in der Business und 262 Sitze in der Economy Class bietet. Es werden zunächst drei wöchentliche Verbindungen angeboten, dienstags, donnerstags und sonntags.

„Wir sind froh, unser Streckennetz in Deutschland bald wieder auf eine dritte Stadt auszudehnen und unseren Passagieren mehr Verbindungen zwischen Abu Dhabi und Europa anbieten zu können“ erklärt Antonoaldo Neves, CEO Etihad Airways.

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, unterstreicht die Bedeutung der Strecke: „Die Wiederaufnahme ins Streckennetz von Etihad Airways ist ein starkes Signal für die positive Entwicklung unseres Flughafens. Abu Dhabi ist ein für Urlauber wie Geschäftsreisende gleichermaßen attraktives und wichtiges Reiseziel. Unsere Fluggäste haben von dort auch sehr gute Anschlussverbindungen nach Afrika, Asien und Australien. Umgekehrt verbessert sich das Angebot für Umsteiger aus dem Nahen Osten. Die nun noch bessere Erreichbarkeit für Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stärkt auch den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Wir freuen uns sehr, Etihad Airways ab Oktober wieder in Düsseldorf begrüßen zu können.“

Flugverbindung von Etihad Airways nach Düsseldorf

ab 01.10.2023 dienstags, donnerstags, sonntags: (Lokalzeiten)

EY 039, Abu Dhabi (AUH) - Düsseldorf (DUS),

Abflug 02:35, Ankunft 07:30

EY 040, Düsseldorf (DUS) – Abu Dhabi (AUH),

Abflug 10:30, Ankunft 19:00