Mit Etihad Airbus A321 nach Luxemburg

Etihad Airways Airbus A321LR (Foto: Etihad Airways)

Etihad Airways schreibt Luftfahrtgeschichte: Als erste Fluggesellschaft des Nahen Ostens nimmt sie ab dem 29. Oktober 2026 eine Nonstop-Verbindung zwischen Luxemburg und Abu Dhabi auf.

Die neue Route wird dreimal wöchentlich bedient und stärkt die direkten Verbindungen zwischen der Benelux-Region und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Flüge werden mit dem Airbus A321LR von Etihad durchgeführt und bieten eine Premium-Dreiklassenkonfiguration mit First Suites, Business-Class-Sitzen mit Liegefunktion und direktem Zugang zum Gang sowie Economy-Kabinen der neuesten Generation mit 4K-Bildschirmen, Bluetooth-Konnektivität und WLAN an Bord. Erstmals wird ein so hochwertig ausgebautes Schmalrumpfflugzeug auf Flügen nach Luxemburg eingesetzt.

Die Route ist darauf ausgelegt, die steigende Nachfrage aus Luxemburg und den Nachbarländern Belgien, Frankreich und Deutschland zu decken und gleichzeitig die Anbindung für Geschäfts- und Freizeitreisende zu verbessern. Passagiere erhalten direkten Zugang nach Abu Dhabi und nahtlose Anschlussflüge über den Zayed International Airport zu Zielen in Asien, dem indischen Subkontinent und darüber hinaus.

Etihad erklärt, die neue Verbindung werde die wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Beziehungen zwischen Europa und den VAE vertiefen und gleichzeitig das europäische Streckennetz der Fluggesellschaft weiter ausbauen. Flüge sind bereits buchbar.