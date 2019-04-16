Mit Ethiopian von Genf nach Addis Abeba

Ethiopian Airlines A350-900 (Foto: Airbus)

Ethiopian Airlines wird viermal pro Woche mit einer Boeing 787 von Genf nach Addis Abeba fliegen.

Ethiopian Airlines wird die Flugfrequenz am Samstag ab dem 15. Juni 2019 erhöhen, mit Anpassungen zwischen Juli und August, um ab dem 7. September 2019 vollständig ausgelastet zu sein.

Aufgrund der schnell wachsenden Bedeutung und des Einflusses von Ethiopian Airlines in den afrikanischen Ländern und auch international war ein vierter Flug fällig und notwendig. Damit wird allen Schweizer Reisenden, die über 61 Destinationen in Afrika erreichen wollen, einen Rundumservice geboten. Unter dem Motto "Africa together and beyond" hat Ethiopian Airlines mit seinem riesigen afrikanischen und internationalen Netzwerk.

Flughafen Genf