Mit Emirates zu den spektakulärsten Pools Asiens

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Erfrischung in den schönsten Pools Asiens: Während einer Reise nach Fernost gehört für viele die Entspannung im kühlen Nass zu einem gelungenen Ferienerlebnis dazu.

Während das Standard-Schwimmbecken ebenfalls eine willkommene Abkühlung von den tropischen Temperaturen bietet, sind Infinity Pools mit ihren spektakulären Locations und atemberaubenden Ausblicken tolle Fotomotive und nicht zuletzt deshalb ein Trend auf dem gesamten asiatischen Kontinent. Unendlichkeitspools lassen sich nicht nur in den Metropolen Singapur, Hongkong oder Tokio finden, sondern auch nahe den paradiesischen Stränden von Thailand oder Bali. Als Airline, die über 20 Ziele in Asien anfliegt, hat Emirates im Folgenden eine Sammlung der zehn schönsten Orte für das ganz besondere Badeerlebnis in Fernost zusammengestellt.

Hongkong: Plantschen im 29. Stock - Der freitragende Pool auf dem Dach des Hotel Indigo ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Mit seiner Lage im 29. Stock des Hotels eignet er sich vorwiegend für schwindelfreie Badegäste. Zusätzlich bietet er dank seines Glasbodens ein besonders aufregendes Schwimmerlebnis vor der atemberaubenden Kulisse der Stadt am Perfluss.

Thailand, Bangkok: Sonnenuntergang zum Greifen nah - In direkter Nachbarschaft des Lumphini Parks liegt der Infinity-Pool des So Sofitel Bangkok im zehnten Stock des Hauses. Nach einem Tag inmitten des Trubels der Stadt lässt sich abends hier der Sonnenuntergang mit Ausblick auf die grüne Lunge der Stadt geniessen. Zusätzlich wird der Pool bei Dunkelheit mit einem beeindruckenden Farbenspiel erleuchtet und dank Unterwasser-Lautsprechern kann man auch nach dem Abtauchen den entspannenden Lounge-Klängen lauschen. Emirates bietet von Dubai aus täglich sechs Verbindungen in die thailändische Hauptstadt.

Singapur: Höchster Infinity-Pool der Welt - Der Pool des Marina Bay Sands Hotels bietet nicht nur einen spektakulären Ausblick auf die Skyline der Löwenstadt, sondern gleichzeitig eine wohltuende Erfrischung über den Dächern der Millionenmetropole. Ein Bad in einem der bekanntesten Hotelpools der Welt können ausschliesslich Gäste geniessen, die auch ein Zimmer in dem 5-Sterne Haus gebucht haben.

Taiwan: Im Flow mit dem Wasser - Der Infinity-Pool des The Lalu Hotels im Landesinneren der Insel folgt der Philosophie des „Overflows“. Durch das konstante langsame Abfliessen des Wassers entsteht eine nahezu komplett spiegelglatte Oberfläche, die Entspannung für Auge und Seele bieten soll. Das Becken ist so konstruiert, dass seine Wasserkante exakt auf der Mitte der horizontalen Achse zwischen dem angrenzenden Sun Moon See und der Himmelslinie liegt.

Vietnam, Ho-Chi-Minh-Stadt: Hoch über dem Saigon River - Ein nahezu unverbauter Blick auf die Skyline von Ho-Chi-Minh-Stadt bietet sich denen, die sich für ein Bad im Infinity-Pool auf dem Dach des Liberty Central Saigon Riverside Hotels entscheiden. Während sich unten der Saigon River durch die Millionenstadt schlängelt, lassen sich oben auf der Poolterrasse in Teakholz-Optik Snacks und Cocktails in entspannter Lounge-Atmosphäre geniessen.

Malaysia, Kuala Lumpur: Auf Augenhöhe mit den Petronas Towers - Im Pool der The Face Suites wird ein Bad über den Dächern Kuala Lumpurs zu etwas ganz Besonderem: Durch seine Lage auf der Höhe des 51. Stocks des Gebäudes erscheinen die Petronas Towers – mit 452 Metern unter den höchsten Zwillingstürmen Südostasiens – ganz nah. Dank des Panoramas auf die gesamte Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten ist dieses Schwimmbecken ideal geeignet für eine besonders entspannte Art des Sightseeings.

Bali, Ubud: Relaxen im Dschungel - Im Zentrum der indonesischen Urlaubsinsel Bali liegt das Boutiquehotel Hanging Gardens nahe der Künstlerstadt Ubud umgeben von tropischem Dschungel. Gäste des Hauses können ihre Bahnen im Pool des Hotels mit Blick hinein in das wilde Grün des exotischen Regenwalds ziehen. Durch die Konstruktion auf zwei Ebenen entsteht der Eindruck, dass die Becken direkt über den Baumwipfeln schweben.

Thailand, Phuket: Pool mit Blick auf die Andamanensee - In weniger als 30 Kilometern Entfernung zum Flughafen Phuket liegt das Boutiquehotel Andara Resort & Villas, dessen Residenzen über private Infinity-Pools verfügen. Hier lässt sich eingebettet in tropisch grüne Hügel mit Blick auf die Andamanensee oberhalb des Kamal Beach ganz ungestört entspannen.

Philippinen, Cebu: 50 Shades of Blue - Auf einer Cebu vorgelagerten Insel liegt das Bluewater Sumilon, dessen Infinity-Pool dank seiner erhöhten Lage über der Meeresenge von Cebu direkt in den Ozean überzugehen scheint. Von der Klippe aus, auf der das Becken thront, lässt sich die ganze Palette an strahlenden Blautönen zur Umgebung geniessen. Emirates hat Cebu, die Hauptstadt der am dichtesten besiedelten Insel der Philippinen, im letzten Jahr neu in sein Streckennetz aufgenommen.

Japan, Tokio: Indoor Infinity - Im Unendlichkeitspool des Park Hyatt Tokyo kann man dank Panoramaverglasung das hektische Treiben der japanischen Hauptstadt von oben beobachten während man in Ruhe seine Bahnen zieht. Die Location ist ausserdem ein Highlight für jeden Cineasten: Im Oscar-prämierten Film „Lost in Translation“ relaxt Bill Murray an genau diesem Becken mit Blick auf die Lichter der Stadt.

Reisende aus der Schweiz fliegen mit Emirates zweimal täglich nonstop von Zürich mit dem Emirates-Flaggschiff Airbus A380 und ebenfalls zweimal am Tag von Genf mit Jets des Typs Boeing 777-300ER nach Dubai. Von dort haben Passagiere Anschluss zu über 20 Destinationen in mehr als zehn Ländern des asiatischen Kontinents. Die Fluggesellschaft erweitert ihr Streckennetz nach Asien kontinuierlich.

Tickets können auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 - 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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