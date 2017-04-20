Mit Emirates zu den schönsten Traumstränden

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates bietet Reisenden ab der Schweiz ab sofort besonders günstige Economy- und Business-Class-Tarife zu den beliebtesten Ferienzielen.

Unter den zahlreichen Traumzielen findet man auch schöne Destinationen in Südostasien und im Indischen Ozean. Diese aktuellen Angebote gelten vom 19. April 2017 bis 3. Mai 2017 für Reisen zu folgenden Destinationen ab Zürich:

Dubai: Economy Class ab CHF 599 / Business Class ab CHF 4.559

Brisbane: Economy Class ab CHF 1.066 / Business Class ab CHF 4.267

Bali: Economy Class ab CHF 649 / Business Class ab CHF 3.211

Male: Economy Class ab CHF 859 / Business Class ab CHF 4.201

Phuket: Economy Class ab CHF 649 / Business Class ab CHF 3.359

Cebu: Economy Class ab CHF 849 / Business Class ab CHF 3.935

Die Ziele Ho-Chi-Minh-Stadt, Cebu und Brisbane sind ideale Ausgangspunkte für Entdeckungsreisen in Asien und Australien. Den perfekten Ort für Ferien an den Traumstränden Südostasiens bieten beispielsweise der Patong Beach auf der größten Halbinsel Thailands oder der White Sand Beach auf Bali. Ebenso sind die Malediven berühmt für ihre paradiesischen Sandstrände und türkisblauen Lagunen. Auch Sri Lanka wird bei Touristen aus der Schweiz immer beliebter und gilt mittlerweile als Trendreiseziel. Gut entdecken lässt sich der Inselstaat mit seiner palmengesäumten Südwestküste von der Hauptstadt Colombo aus.

Passagiere aus der Schweiz fliegen mit Emirates von Zürich täglich zweimal nonstop nach Dubai und haben dort optimalen Anschluss zu zahlreichen Destinationen weltweit. Reisende ab Zürich können das Emirates-Flaggschiff, die A380, auf beiden täglichen Flügen nach Dubai erleben. In allen Klassen der Emirates A380 geniessen Passagiere die Gastfreundschaft einer multinationalen Crew, Gourmetmenüs sowie das zwölf Mal in Folge von Skytrax ausgezeichnete Bordunterhaltungssystem ice mit mehr als 2.500 Kanälen „on demand“, darunter Filme, TV-Serien, Spiele, Hörbücher und Musiktitel.

Die aktuellen Sondertarife für Economy Class und Business Class sind noch bis zum 3. Mai 2017 buchbar. Für Flüge in der Economy Class gelten die Tarife für den Reisezeitraum bis zum 7. Dezember 2017 (letzter Abflugtag). Die Sondertarife für die Business Class beziehen sich auf einen unbeschränkten Reisezeitraum und sind gültig für Buchungen, die mindestens 60 Tage vor Abflug getätigt werden. Alle Preise gelten jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Die Sondertarife unterliegen speziellen Tarifbedingungen sowie einer eingeschränkten Verfügbarkeit und können auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 - 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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