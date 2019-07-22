Mit Emirates von Barcelona nach Mexiko-Stadt

Emirates Boeing 777 (Foto: Boeing)

Neue Flugverbindung zwischen Spanien und Mexiko: Ab dem 9. Dezember 2019 fliegt Emirates täglich von Dubai über Barcelona nach Mexiko-Stadt.

Durch den neuen Flug, der via Barcelona (BCN) durchgeführt wird, können Passagiere zwischen der spanischen Metropole und der Hauptstadt Mexikos in Zukunft noch entspannter und mit mehr Komfort fliegen. Einwohner Mexikos, Spaniens und der Vereinigten Arabischen Emirate benötigen nur ihre Pässe um visa-frei in die jeweiligen anderen Länder einzureisen.

Die neue Strecke wird mit Jets des Typs Boeing 777-200LR mit zwei Klassen bedient, die mit 38 Business-Class-Sitzen in einer 2-2-2-Konfiguration und 264 Sitzen in der Economy Class ausgestattet ist. Der neue Flug bietet eine Frachtkapazität von bis zu 14 Tonnen und öffnet damit internationale Märkte für mexikanischen Exporte wie Avocados, Beeren, Mangos, Autoteile und medizinische Produkte. Emirates SkyCargo fliegt bereits seit 2014 Frachter von/nach Mexiko-Stadt und transportierte auf der Route im vergangenen Jahr über 22.500 Tonnen Fracht.

„Wir freuen uns sehr, diese neue Strecke zwischen Dubai und Mexiko einzuführen. Die Verfügbarkeit erstklassiger, täglicher, internationaler Flüge ist für die Entwicklung der touristischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen unerlässlich“, so Sir Tim Clark, Präsident Emirates Airline. „Der Transport, insbesondere hochwertiger und zeitsensibler Produkte, wird durch die Frachtkapazitäten der Boeing 777 von Emirates erleichtert. Durch die neue tägliche Verbindung erwarten wir zudem einen grossen Schub für den Tourismus vor Ort.”

„Aufgrund der Höhenlage des Flughafens von Mexiko-Stadt ist es nicht möglich einen Direktflug von Dubai durchzuführen, Barcelona war daher eine natürliche Wahl als Zwischenstopp. Wir freuen uns darüber, dass wir die spanische Metropole nun direkt mit Mexiko-Stadt verbinden können. Die Route wurde bislang von anderen Fluggesellschaften vernachlässigt und trotz der hohen Nachfrage war das Flugangebot bisher nicht ausreichend“, fügt Clark hinzu. „Wir möchten uns bei den Behörden und all unseren Partnern sowohl in Spanien als auch in Mexiko für die Unterstützung bedanken.”

„Mexiko befürwortet die Einführung der lang erwarteten Verbindung Dubai-Barcelona-Mexiko-Stadt, die die Ziele der mexikanischen Tourismuspolitik, neue Märkte zu erschliessen und die Verbindung zwischen dem Nahen und Mittleren Osten und Mexiko zu stärken, unterstützt. Wir freuen uns, weitere Touristen aus diesem Teil der Welt bei uns willkommen zu heissen“, erklärt Miguel Torruco Marqués, Tourismusminister Mexiko.

Mexiko-Stadt, die erste Destination von Emirates in Mexiko, ist die grösste Stadt des Landes sowie die bevölkerungsreichste Metropole Nordamerikas. Als Hauptstadt Mexikos ist sie eines der wichtigsten finanziellen und kulturellen Zentren des Kontinents und trägt fast ein Drittel zum BIP Mexikos bei. Die Stadt liegt im Tal von Mexiko auf einer Höhe von 2.240 Metern und ist berühmt für ihr historisches Stadzentrum, das als Zocalo bekannt ist und zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Millionenstadt gilt zudem als wichtige Handels- und Industriestadt, insbesondere für die Automobil-, Medizin- und Pharmabranche.

Der Emirates Flug EK255 startet täglich um 03:30 Uhr Ortszeit von Dubai aus und landet um 08:00 Uhr in Barcelona. Von dort hebt der Flug um 09:55 Uhr nach Mexiko-Stadt ab, wo er noch am selben Tag um 16:15 Uhr eintrifft. Der Rückflug EK256 startet von Mexiko-Stadt um 19:40 Uhr Ortszeit und landet am nächsten Tag um 13:15 Uhr in Barcelona. EK256 fliegt um 15:10 Uhr wieder von Barcelona Richtung Dubai ab und landet dort am nächsten Tag um 00:45 Uhr. Dies ermöglicht den Passagieren eine bequeme Weiterreise und Anschlüsse zu zahlreichen Zielen in Indien, Südostasien und dem Mittleren Osten.

Auf den Flügen können Passagiere aller Kabinenklassen den exzellenten Service der internationalen Kabinencrew von Emirates und die von Gourmetköchen zubereiteten Mahlzeiten geniessen. Durch das preisgekrönte Bordunterhaltungsprogramm ice stehen den Reisenden an Bord über 4.000 Kanäle mit Filmen, Fernsehprogrammen, Musik und Podcasts, einschliesslich spanischer Sender zur Verfügung.

Emirates