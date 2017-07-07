Mit Emirates noch bequemer nach Vietnam

Emirates Airlines Boeing 777-300ER (Foto: Emirates Airlines)

Noch schneller in Vietnams Hauptstadt reisen: Emirates bietet ab sofort tägliche Nonstop-Flüge von Dubai nach Hanoi an.

Dadurch kommen Reisende aus der Schweiz neben Ho Chi Minh-Stadt in den Genuss einer weiteren bequemen Verbindung in das südostasiatische Land. Der Zwischenstopp in Rangun, Myanmar entfällt, was für die Passagiere eine Zeitersparnis von etwa 2 Stunden und 30 Minuten pro Strecke bedeutet. Der Flug wird mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Zwei-Klassen-Konfiguration durchgeführt.

Bereits ab 690 CHF können Reisende mit Emirates in der Economy Class bei Buchungen bis zum 3. August 2017 von Zürich via Dubai nach Hanoi fliegen. Die aktuellen Business-Class-Tarife für Flüge nach Hanoi ab Zürich starten ab 3.090 CHF.

Zeitgleich mit dem Start des neuen Direktfluges zwischen Dubai und Hanoi hat Emirates am 1. Juli 2017 sein Streckennetz um ein weiteres Ziel in Südostasien ergänzt und bietet ab sofort tägliche Flüge von Dubai nach Phnom Penh, Kambodscha mit kurzem Stopp in Rangun, Myanmar, an. Mit 13 Emirates-Destinationen in acht Ländern Südostasiens haben Passagiere aus der Schweiz damit noch mehr Möglichkeiten, den grössten Kontinent der Erde zu entdecken.

Emirates-Passagiere profitieren von grosszügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class und 40 Kilogramm in der Business Class. Darüber hinaus geniessen Gäste an Bord in allen Klassen das vielfach ausgezeichnete Unterhaltungsprogramm ice mit über 2.500 On-demand-Kanälen sowie kostenloses WLAN auf ausgewählten Flügen.

Der Flug EK394 startet täglich um 3.30 Uhr in Dubai und erreicht Hanoi um 13.05 Uhr. Der tägliche Rückflug mit der Flugnummer EK395 hebt um 1.30 Uhr vom Noi Bai International Airport in Hanoi ab und landet um 5.05 Uhr wieder in Dubai. Die Abflug- und Ankunftszeit in Dubai ist ideal auf die Flüge ab der Schweiz abgestimmt und bietet Passagieren somit bequeme Anschlussmöglichkeiten für die Weiterreise nach Hanoi (alle Zeiten sind Ortszeiten).

Die oben genannte Tarife sind bis zum 3. August 2017 buchbar. Die Preise können je nach Abflughafen variieren. Alle Preise gelten jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class, bzw. Business Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Bestimmte Reisetage können von dem Angebot ausgeschlossen sein. Die Tarife können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 – 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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