Mit Emirates neu nach Bogotá

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates baut ihr Streckennetz nach Südamerika weiter aus und fliegt ab dem 3. Juni einmal täglich von Dubai in die kolumbianische Hauptstadt Bogotá, mit Zwischenlandung in Miami.

Die neuen Flüge verbinden nicht nur Kolumbien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern stellen auch eine historisch einmalige Verbindung zwischen dem Nahen Osten und dem nördlichen Teil des südamerikanischen Kontinents dar. Nach São Paulo, Rio de Janeiro und Buenos Aires ist Bogotá nun die vierte südamerikanische Stadt im Streckennetz von Emirates. Mit dem neuen Ziel erweitert die Airline ihr Angebot in Nord- und Südamerika auf nunmehr 19 Ziele in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentinien und Kolumbien.

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

"Wir wollten Kolumbien schon lange anfliegen, und die Aufnahme von Bogotá in unser Streckennetz ist Teil unserer Strategie, bessere Verbindungen zu schaffen, Reise-Optionen für unsere Kunden zu erweitern und unvergleichliche Premium-Erlebnisse am Boden und in der Luft zu bieten. Die Aufnahme des täglichen Flugbetriebs in die Hauptstadt Kolumbiens unterstreicht auch unser starkes Engagement in Südamerika und bietet unseren Kunden so noch mehr Möglichkeiten für Geschäfts- und Ferienreisen“, so Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

Die täglichen Flüge nach Bogotá tragen dazu bei, die starke Nachfrage nach Flugreisen zwischen Kolumbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und weiteren Zielen im weltweiten Streckennetz von Emirates, die nicht direkt von Bogotá aus angeflogen werden, zu bedienen. Zudem wird Emirates nun auch Flüge zwischen Bogotá und Miami anbieten, so dass Reisende in noch nie dagewesenem Komfort zwischen den beiden Städten fliegen können. Weil Bogotá auf einer Höhe von 2.600 Metern über dem Meeresspiegel liegt, ist es nicht möglich, von Dubai aus einen Non-Stop-Flug in die Metropole durchzuführen, sodass die Strecke nur mit einer Zwischenlandung durchgeführt werden kann.

Emirates 190ste Boeing 777-300ER A6-EQP (Foto: Boeing)

Miami wurde aufgrund seiner guten Tourismus- und Handelsverbindungen mit Bogotá ausgewählt. Tickets sind unter emirates.com oder in der Emirates App sowie im Reisebüro buchbar.

Gehobene Serviceleistung

Mit 354 Sitzen in drei Kabinenklassen verspricht die Boeing 777-300ER von Emirates nicht nur reichlich Platz und Komfort, sondern bietet zudem einen Premium-Service der Extraklasse. Liegesitze in der First Class und Business Class, kostenlose Menüs und Getränke sowie eine grosszügige Freigepäckmenge gehören zu den Annehmlichkeiten, die Reisende durch die neue Emirates-Verbindung zwischen Kolumbien und den USA geniessen können. Mit ice, dem preisgekrönten Inflight-Entertainment-System von Emirates haben Fluggäste kostenlosen Zugang zu mehr als 6.500 Kanälen mit einem umfangreichen globalen Unterhaltungsprogramm, auch in spanischer Sprache, mit Filmen, Fernsehsendungen, Musik, Podcasts, Spielen, Hörbüchern und vielem mehr.

Neue Exportmöglichkeiten

Die neuen Boeing 777-300ER-Flüge bieten ausserdem eine Frachtkapazität von bis zu 20 Tonnen pro Flug und eröffnen kolumbianischen Exporten wie Frischblumen, Obst und Gemüse sowie anderen Waren den Zugang zu einer Reihe von neuen globalen Märkten.

Reibungslose Weiterreise

Für die meisten Reisenden wird Dubai das Endziel auf der Strecke Bogotá-Dubai sein, aber auch das chinesische Festland und Hongkong, Bangkok, Singapur, Johannesburg, Kairo und Delhi sind wichtige Ziele für Passagiere. Die Bogotá-Dubai-Flüge sind zeitlich so geplant, dass eine nahtlose Weiterreise von Dubai aus möglich ist. Auch bequeme Inbound-Verbindungen sind aus insgesamt 78 Destinationen nach Bogotá über Dubai möglich und schaffen somit neue Passagierströme aus wachstumsstarken Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, China, dem weiteren Mittleren und Fernen Osten sowie Australasien.

