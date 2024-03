Mit Emirates nach Phnom Penh

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Ab 1. Mai 2024 nimmt Emirates seinen täglichen Flug von Dubai nach Phnom Penh in Kambodscha via Singapur wieder auf.

Damit erhöht die Fluggesellschaft die Verbindungen nach Südostasien über das internationale Drehkreuz am Dubai International Airport und verbindet zwei Handels- und Freizeitzentren der Region miteinander. Schweizer Reisende gelangen mit dieser Verbindung einfach und komfortabel zum beliebten Reiseziel.

Neue Flugstrecke mit Boeing 777

Die Strecke wird mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration bedient. Der Emirates-Flug EK348 verlässt Dubai um 02:30 Uhr und kommt um 14:05 Uhr in Singapur an. Weiter geht es um 15:35 Uhr ab Singapur mit Ankunft um 16:35 Uhr in Phnom Penh. Der Emirates-Rückflug EK349 verlässt Phnom Penh um 20:50 Uhr und erreicht Singapur um 23:50 Uhr. Abflug in Singapur ist am nächsten Tag um 01:40 Uhr mit Ankunft um 04:55 Uhr in Dubai (alle Zeiten sind Ortszeiten). Die Verbindung zwischen Phnom Penh und Singapur ist zeitlich günstig gelegen und bietet insbesondere Schweizer Reisenden von Genf und Zürich optimale Anschlussmöglichkeiten. Durch diese zusätzliche Verbindung fliegt Emirates ab dem 1. Mai viermal täglich nach Singapur.

Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer von Emirates: „Die Wiederaufnahme unserer Phnom Penh-Flüge zeigt unser Engagement für die Stärkung unseres Südostasien-Streckennetzes. Wir schaffen weiterhin mehr Möglichkeiten für Reisende, vielfältige und kulturell reiche Ziele zu erkunden, und unterstützen Unternehmen sowie Exporteure aller Grössenordnungen dabei, stärkere Handelsbeziehungen aufzubauen. Wir danken den Behörden von Kambodscha und Singapur für ihre Unterstützung bei der Einrichtung dieser neuen Strecke. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden ein weiteres dynamisches Ziel in unserem Streckennetz vorzustellen, mit dem sie die Welt erkunden können.“

Emirates SkyCargo wird eine Unterdeck-Frachtkapazität von über 300 Tonnen pro Woche von und nach Phnom Penh anbieten. Zu den wichtigsten Gütern, die von Phnom Penh aus exportiert werden, gehören Textilien, Arzneimittel und andere hochwertige Waren.

Die neuen Emirates-Flüge bieten acht First-Class-Privatsuiten, 42 Liegesitze in der Business Class und 310 geräumige Sitze in der Economy Class. Reisende geniessen den preisgekrönten Service und die branchenführenden Produkte der Fluggesellschaft in allen Klassen. Dazu gehören regional inspirierte Gerichte und kostenlose Getränke sowie das Bordunterhaltungsprogramm ice, das bis zu 6.500 Kanäle für On-Demand-Entertainment in über 40 Sprachen bietet, darunter Filme, Fernsehsendungen und eine umfangreiche Musikbibliothek sowie Spiele, Hörbücher und Podcasts. Flugtickets können online auf emirates.de, telefonisch unter +49 69 945 19 20 00, über die Emirates App sowie im Reisebüro gebucht werden.

Bedeutender Knotenpunkt in Südostasien

Phnom Penh liegt im südlichen Zentrum Kambodschas und ist das wirtschaftliche, industrielle und kulturelle Zentrum des Landes, das im Laufe der Jahrzehnte ein schnelles Wachstum seiner Infrastruktur und Wirtschaft erlebt hat. Dies macht Phnom Penh zu einem der beliebtesten südostasiatischen Knotenpunkte für Tourismus und Handel, der auch für Reisende aus Europa sehr attraktiv ist. Die Stadt baut derzeit einen neuen internationalen Flughafen, der 2025 in Betrieb genommen werden soll. Er wird den derzeitigen internationalen Flughafen von Phnom Penh ersetzen und die Anbindung Kambodschas an die Welt verbessern. Phnom Penh ist bekannt für seine historischen Stätten und Touristenattraktionen wie den Königspalast mit der Silberpagode und das Nationalmuseum. Durch die täglichen Flüge nach Phnom Penh sowie die einseitige Vereinbarung mit Cambodia Air wird Emirates auch die bequeme Anreise zum weltberühmten Tempelkomplex Angkor Wat in der Nähe von Siem Reap erleichtern.