Mit Emirates nach Kambodscha

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Anlässlich der Einführung der neuen Strecke via Dubai und Rangun zum 1. Juli 2017 hat Emirates einen Sondertarif ab 606 CHF ab Zürich und ab 607 CHF für Reisende ab Genf bekannt gegeben.

Der spezielle Tarif ist ab sofort bis zum 16. Juni buchbar und gültig für Reisen zwischen dem 30. Juni und dem 14. Dezember 2017. Mit der neuen Verbindung von Rangun nach Phnom Penh, der einzigen direkten Verbindung zwischen den beiden Städten, erweitert die Fluggesellschaft ihr umfangreiches Streckennetz in Südostasien und ermöglicht es Passagieren aus der Schweiz so, bequem zwischen den Destinationen in Myanmar und Kambodscha zu verreisen.

Kambodscha gehört für heimische Reisende zu den aufstrebendsten Tourismusdestinationen in ganz Südostasien. Bekannt für seine reichhaltige Kultur und schmackhaftes Street Food, bietet Kambodscha Touristen atemberaubende Landschaften, zahllose Garküchen und beeindruckende historische Sehenswürdigkeiten. Phnom Penh liegt im Südwesten des Landes und ist nur fünf Autostunden vom Weltkulturerbe Angkor Wat, dem größten Tempel der Welt, entfernt. Weitere beachtenswerte Sehenswürdigkeiten sind die Tempelanlagen Bayon, Ta Prohm und Banteay Kdej. Langeweile kommt in Kambodscha weder bei Backpackern noch Familien auf.

Für Globetrotter aus der Schweiz, die ihre Reise noch weiter ausdehnen möchten, stellt Phnom Penh den idealen Ausgangspunkt zu Nachbardestinationen wie Siem Reap, Luang Prabang, Ho Chi Minh City und Bangkok dar. Phnom Penh ist Emirates‘ neueste Destination und reiht sich in in die Liste der 12 weiteren südostasiatischen Ziele im Emirates Streckennetz ein.

Reisende auf Emirates-Flügen profitieren von großzügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class, 40 Kilogramm in der Business Class und 50 Kilogramm in der First Class. Die Zahl der Gepäckstücke innerhalb dieser Freigepäckgrenzen ist nicht limitiert. Mit der neuesten Version des Bordunterhaltungssystems ice Digital Widescreen kommen Passagiere in den Genuss von über 2.500 Video- und Audiokanälen. ice wurde 2016 zum zwölften Mal in Folge von dem unabhängigen Passagierbefragungsinstitut Skytrax als „World’s Best Airline Inflight Entertainment“ ausgezeichnet.

Der aktuelle Spezialtarif ist bis zum 16. Juni 2017 buchbar und gültig für Reisen zwischen dem 30. Juni und dem 14. Dezember 2017. Die Preise können je nach Abflughafen variieren. Alle Preise gelten jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class und beinhalten sämtliche Steuern und Gebühren. Die Tarife unterliegen speziellen Bedingungen sowie eingeschränkter Verfügbarkeit. Bestimmte Reisetage können von dem Angebot ausgeschlossen sein. Die Tarife können online auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 - 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

Emirates Airlines