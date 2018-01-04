Mit Emirates die Welt günstig bereisen

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Boeing)

Emirates bietet attraktive Sondertarife in der Economy Class und der Business Class zu vielen Destinationen in ihrem weltweiten Streckennetz für Reisende ab der Schweiz.

Wer seinen Traumurlaub plant oder 2018 seine Liebsten besuchen möchte, profitiert durch frühzeitige Buchung bis zum 17. Januar 2018 von den Emirates-Sondertarifen zu viele Zielen im Reisezeitraum bis zum 30. November 2018.

Reiseziel Economy Class ab Zürich Business Class ab Zürich Dubai Ab 579 CHF Ab 4.478 CHF Bangkok Ab 589 CHF Ab 2.679 CHF Hong Kong Ab 689 CHF Ab 3.025 CHF Ho-Chi-Minh-Stadt Ab 659 CHF Ab 3.136 CHF Tokio Ab 699 CHF Ab 2.609 CHF Malediven Ab 919 CHF Ab 4.144 CHF Kapstadt Ab 839 CHF Ab 3.720 CHF Melbourne Ab 1.089 CHF Ab 4.182 CHF Colombo Ab 729 CHF Ab 3.384 CHF



Mit insgesamt vier täglichen Flügen ab Zürich und Genf bietet Emirates Geschäfts- und Urlaubsreisenden ideale Verbindungen zu Destinationen im Indischen Ozean, im Nahen Osten, in Asien, Afrika, Australien und Neuseeland, die bequem über das Drehkreuz Dubai erreicht werden. Die zwei täglichen Flüge ab Zürich werden mit dem Flaggschiff der Emirates-Flotte, dem Airbus A380, durchgeführt, auf den weiteren zwei Flügen pro Tag ab Genf kommen die neuen Jets des Typs Boeing 777 zum Einsatz.

Reisende auf Emirates-Flügen profitieren von grosszügigen Freigepäckgrenzen von bis zu 35 Kilogramm in der Economy Class, 40 Kilogramm in der Business Class und 50 Kilogramm in der First Class. Die Zahl der Gepäckstücke innerhalb dieser Freigepäckgrenzen ist nicht limitiert. Mit der neuesten Version des Bordunterhaltungssystems ice Digital Widescreen kommen Passagiere in den Genuss von über 2.500 Video- und Audiokanälen. ice wurde 2017 zum 13. Mal in Folge von dem unabhängigen Passagierbefragungsinstitut Skytrax als „World’s Best Airline Inflight Entertainment“ ausgezeichnet.

Alle Preise sind jeweils pro Person für den Hin- und Rückflug in der Economy Class bzw. Business Class und beinhalten bereits sämtliche Steuern und Gebühren. Die Sondertarife unterliegen speziellen Tarifbedingungen sowie einer eingeschränkten Verfügbarkeit und können auf www.emirates.ch, telefonisch unter 0844 – 111 555 oder im Reisebüro gebucht werden. Reisebüros können unterschiedliche Servicegebühren erheben.

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