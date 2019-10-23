Mit Emirates Sonderpreis nach Dubai

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates bietet Spezialtarife von der Schweiz nach Dubai inklusive kostenlosem Tagespass für den Wasserpark Atlantis Aquaventure und das The Lost Chambers Aquarium.

Atemberaubende Wüste trifft spektakuläre Unterwasserwelt: Emirates, die grösste internationale Fluggesellschaft, bietet ab sofort Sondertarife nach Dubai für Reisende aus der Schweiz. Jedes Ticket beinhaltet zudem eine kostenlose Tageskarte für den Wassererlebnispark Atlantis Aquaventure und The Lost Chambers Aquarium. Beheimatet auf dem Gelände des Atlantis, the Palm, sind sie Dubais grösste Attraktionen für Wasserspass und ein beliebtes Ziel für Besucher um Meerestiere zu bewundern.

Atlantis Aquaventure ist mehr als nur ein Wasserpark mit rekordverdächtigen Wasserrutschen auf 170.000 Quadratmetern Fläche und einem 1,2 Kilometer langen, unberührten Strand, der einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai bietet. Delfine und Seelöwen in der Dolphin Bay sind weitere Highlights für die ganze Familie. The Lost Chambers ist das grösste Aquarium der Vereinigten Arabischen Emirate und beherbergt über 65.000 Meerestiere, darunter Schwarzspitzenriffhaie, hunderte von Rochen aus dem Arabischen Meer sowie unzählige bunte Fische und Quallen.

Dubai selbst bietet Besuchern aus der Schweiz ganzjährig Sonnenschein und vereint vielseitige architektonische Wahrzeichen mit faszinierenden Unterhaltungsshows, Top-Restaurants und erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten.

Die Spezialtarife können bis zum 3. November 2019 für Reisen bis zum 29. Februar 2020 gebucht werden. Flüge nach Dubai sind in der Economy Class ab 499 CHF, in der Business Class ab 3'990 CHF und in der First Class ab 5'900 CHF erhältlich. Kunden erhalten, sobald sie die Flugtickets innerhalb der Kampagnenlaufzeit gebucht haben, eine E-Mail von Emirates mit einem individuellen Zugangscode, den sie jeweils für ein Tagesticket für Atlantis Aquaventure einlösen können. Das Angebot gilt nur für Kunden, die von Zürich nach Dubai reisen, und nicht für Passagiere, die in Dubai umsteigen. Beide Attraktionen sind täglich ab 10 Uhr geöffnet, Atlantis Aquaventure schließt zum Sonnenuntergang, das Aquarium The Lost Chambers um 22 Uhr.

Emirates bietet Passagieren aller Klassen eine grosse Auswahl an erlesenen Weinen und regional inspirierten Gourmetmenüs, zubereitet aus frischen und lokal eingekauften Zutaten sowie den professionellen Service des internationalen Teams von Flugbegleitern. An Bord geniessen Gäste zudem das preisgekrönte Bordunterhaltungssystem ice mit über 4.500 Kanälen, den neuesten Filmen und vielfältigen Musik- und Serienangeboten. In der Economy Class erhalten Emirates-Passagiere bis zu 35 kg Freigepäck, in der Business Class 40 kg und in der First Class 50 kg.

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