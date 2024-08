Mit Emirates Boeing 777 mit neuer Kabine auch nach Zürich

Emirates setzt neueste Boeing 777 mit modernisiertem Kabinenprodukt ab Oktober auch ab Zürich ein und künftig zwei Mal täglich ab Genf.

Nach erfolgreicher Markteinführung der ersten Emirates- Boeing 777 auf einem der zwei täglichen Genf-Flüge, die im Rahmen des aktuellen Retrofit-Programms der Fluggesellschaft mit einem komplett modernisierten Kabinenprodukt ausgestattet wurde, hebt auch in Zürich ab 1. Oktober* künftig auf einem der beiden Flüge eine neue Vier-Klassen-Boeing 777 ab. Zudem werden Genf und Brüssel zu den weltweit ersten Destinationen im Emirates-Streckennetz zählen, auf deren beiden täglichen Linienflügen das neueste 777-Bordprodukt eingesetzt wird.

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Fluggesellschaft ihre beliebte Premium Economy und Business Class mit neuer Sitzanordnung in der Boeing 777 auf noch mehr Routen anbieten. Die modernisierte Boeing 777 wird unter der Flugnummer EK 85 und EK 86 ab dem 1. Oktober 2024* auf der Strecke Zürich-Dubai eingesetzt. Auch zwischen Riad und Dubai wird künftig ab dem 1. Oktober 2024* unter der Flugnummer EK 819 sowie EK 820 zwei Mal täglich eine mit dem neuesten Kabinenprodukt ausgestattete Boeing 777 fliegen. Dies ist gleichzeitig das Debüt der Premium-Economy-Class im Nahen Osten und GCC. Erstmalig im Emirates-Streckennetz werden ab dem 22. September zudem zwei tägliche Flüge mit der neuesten Boeing 777 (Flugnummern EK 89 und EK 90) zwischen Genf und Dubai eingesetzt. Ab dem 9. Oktober 2024* wird Emirates eine zweite modernisierte Boeing 777 sechsmal wöchentlich auf den Flügen EK 181 und EK 182 nach Brüssel einsetzen.

Mohammad Lootah, Emirates Country Manager Switzerland: „Bereits eine Woche nach erfolgreicher Einführung unseres modernisierten Kabinenprodukts in Genf spüren wir die Begeisterung der Passagiere. Dass unsere zweimal täglich stattfindenden Flüge ab Genf nun mit der modernisierten Boeing 777 durchgeführt werden, zeigt, wie erfolgreich unser verbessertes Angebot angenommen wird. Genauso stark ist die Nachfrage in Zürich, daher ist es eine logische Destination, um hier in den nächsten Wochen Flüge in einer Vier-Klassen-Boeing 777 anzubieten.“

„Die Schweiz ist ein strategischer Markt im Streckennetz von Emirates in Europa und die Nachfrage sowohl in Zürich als auch in Genf nach Premium-Kabinen ist stark. Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen die neuesten Kabinenprodukte anbieten können und steigern damit nochmal unser Flugerlebnis. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start in Zürich diesen Oktober,“ fügt Mohammad Lootah hinzu.

Mit einer erweiterten Liste von Städten, die sowohl von den modernisierten Boeing 777 als auch von den A380-Flugzeugen angeflogen werden, bietet Emirates seinen Kunden eine grössere Auswahl und ein noch besseres Flugerlebnis in allen Kabinenklassen. Die Fluggesellschaft plant, bis Ende dieses Jahres 28 Städte mit Premium Economy Class zu bedienen. Bislang wurden 25 Flugzeuge umgerüstet, weitere 17 Flugzeuge werden bis Dezember 2024 einem Facelifting unterzogen.

Die Vier-Klassen-Boeing 777 ist mit sechs oder acht First-Class-Suiten, 38 Business-Class-Sitzen in einer 1-2-1-Konfiguration, 24 Sitzen in der Premium Economy Class in einer 2-4-2-Anordnung und 260 Economy-Class-Sitzen ausgestattet.

Die neue Business Class an Bord der Emirates 777 ist warm und einladend gestaltet und bietet durchdachte Raffinessen und mehr Privatsphäre für die Fluggäste. Die 38 ergonomisch geneigten Sitze lassen sich in ein bequemes, komplett flaches Bett mit 20,7 Zoll Breite umwandeln. Durch die 1-2-1-Konfiguration, bei der vier Sitze nebeneinander angeordnet sind, hat jeder Fluggast direkten Zugang zum Gang. Jeder Sitz verfügt über eine persönliche Minibar, einen Tisch zum Essen oder Arbeiten, mehrere Steckdosen zum Aufladen elektronischer Geräte und vieles mehr. Der Touchscreen-Controller für das Unterhaltungssystem und die Bedienung des Sitzes sowie ein persönlicher 23-Zoll-HD-Bildschirm, einer der grössten weltweit, sorgen dafür, dass jeder Gast das preisgekrönte Emirates ice-Entertainmentsystem in vollem Umfang geniessen kann.

Die 19,5 Zoll breiten cremefarbenen Ledersitze in der Premium-Economy-Kabine, die durch eine sechsfach verstellbare Kopfstütze ergänzt werden, bieten mehr Komfort und lassen sich bequem in eine entspannte Liegeposition nach hinten neigen. Eine Waden- und Fussstütze sorgt für zusätzlichen Komfort. Ausserdem gibt es zugängliche Ladestationen an den Sitzen und einen hölzernen Ess- und Cocktailtisch. Abgerundet wird das Premium-Economy-Class-Erlebnis durch eine gehobene Bordgastronomie mit von der Business Class inspirierten Elementen wie einem Begrüssungsgetränk, erlesenen Getränken und einer Auswahl an Gourmetgerichten, die auf edlem Geschirr serviert werden.

Tickets können ab sofort auf emirates.ch, der Emirates-App oder im Reisebüro gebucht werden.

*Der Einsatz von Flugzeugen kann vorgezogen werden, wenn sie früher aus dem Retrofit kommen.