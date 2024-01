Mit Emirates Airbus A380 wieder nach Wien

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wird vom 21. Februar 2024 bis zum 30. März 2024 wieder mit dem Airbus A380 zwischen Dubai und Wien verkehren, dabei wird eine Boeing 777-300ER ersetzt.

Emirates wird ab dem 21. Februar 2024 auf den beiden Flügen EK127 und EK128 wieder einen Airbus A380 einsetzten. Der Superjumbo wird momentan bis zum Ende des Winterflugplans am 30. März 2024 eine Boeing 777-300ER ersetzen. Der A380 verlässt unter der Flugnummer EK127 Dubai um 08:55 Uhr Ortszeit und erreicht Wien um 12:25 Uhr Ortszeit. Der A380 Rückflug EK128 startet in Wien um 15:10 Uhr Ortszeit und kommt um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai an.

Der Airbus A380 auf der Strecke zwischen Dubai und Wien bietet 14 Sitze in der First Class, 76 in der Business Class und 429 in der Economy Class an, was eine Steigerung der Passagierkapazität um fast 40 Prozent bedeutet. Trotz der größeren Passagierkapazität bleibt die Frachtkapazität auf der Strecke unverändert.

Wie es im Sommerflugplan aussieht, steht noch offen. Wir gehen davon aus, dass Emirates weiter auf den Airbus A380 setzen wird, falls die Nachfrage zwischen Dubai und Wien weiter hoch bleibt.