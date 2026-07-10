Mit Emirates A380 nach Delhi

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wird sein Angebot in Indien ab dem 25. Oktober 2026 deutlich ausbauen und den Airbus A380 auf der Strecke Dubai–Delhi einsetzen.

Damit wird die indische Hauptstadt nach Mumbai und Bengaluru das dritte A380-Ziel der Airline in Indien. Mit dieser Erweiterung wird auch die Premium Economy auf allen vier täglichen Flügen zwischen Dubai und Delhi flächendeckend eingeführt. Bis Ende Oktober steht die Premium Economy Passagieren zur Verfügung, die in sechs indische Städte reisen: Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata und Kochi.

Im Rahmen einer weiteren Flottenmodernisierung wird die tägliche Verbindung Dubai–Kolkata von einer Boeing 777 auf den Airbus A350 umgestellt. Zusätzliche Flüge mit modernisierten Boeing 777 gewährleisten zudem, dass die Premium Economy auf allen zwölf wöchentlichen Flügen nach Kolkata verfügbar ist.

Neben dem Einsatze modernerer und grösseren Maschinen investiert Emirates auch in das Kundenerlebnis mit neuen Reisebüros in Delhi und Mumbai, weiteren geplanten Filialen in Hyderabad und Bengaluru sowie einem eigenen Callcenter in Mumbai. Die Fluggesellschaft passt ihren Bordservice weiterhin speziell an die Bedürfnisse indischer Reisender an und bietet regionale Küche, mehrsprachiges Kabinenpersonal und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm in indischen Sprachen.

Emirates fliegt derzeit 167 Mal wöchentlich zu neun Zielen in Indien und verbindet das Land über Dubai mit seinem globalen Streckennetz von fast 140 Destinationen.