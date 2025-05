Mit Electra Airways ans Schwarze Meer

Mit Electra Airways von Köln Bonn nach Varna und Burgas (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Sommer, Sonne, Schwarzes Meer: Electra Airways fliegt ab jetzt vom Köln Bonn Airport direkt nach Varna und Burgas in Bulgarien.

Die Airline ist neu am Flughafen und hat in den vergangenen Tagen ihre ersten beiden Strecken aufgenommen – am Samstag nach Varna, am Montag nach Burgas. Beide Küstenstädte werden von Electra Airways in Kooperation mit SunExpress fortan zwei Mal pro Woche angeflogen.

„Die Nachfrage nach touristischen Reisen ist weiterhin sehr hoch, sodass die neuen Reiseoptionen nach Varna und Burgas hervorragend in unseren Flugplan passen“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns, dass Electra Airways und SunExpress beide Strecken erfolgreich aufgenommen haben und unseren Passagieren zwei attraktive Ziele am Schwarzen Meer bieten.“

Beide Städte zählen zu den klassischen Urlaubszielen – und bieten mehr als Sonne und Meer. Varna begeistert mit langen Sandstränden, einem vielfältigen Kulturangebot und Sehenswürdigkeiten wie der Maria-Himmelfahrt-Kathedrale und dem Archäologischen Museum mit seinem berühmten Goldschatz. Burgas, auch ein beliebter Küstenort, überzeugt ebenfalls mit weitläufigen Stränden, lebendiger Innenstadt und dem berühmten Meeresgarten.

Die Flüge nach Varna starten dienstags und samstags jeweils um 17:25 Uhr. Nach Burgas geht es montags um 12:10 Uhr sowie donnerstags um 19 Uhr. Die Flugzeit beträgt auf beiden Strecken rund zweieinhalb Stunden. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320. Die Verbindungen werden im Rahmen einer Kooperation zwischen Electra Airways und SunExpress angeboten: Electra Airways stellt Flugzeug und Crew, SunExpress verantwortet unter anderem Netzwerkplanung und Vertrieb. Buchbar sind die Flüge über www.sunexpress.com.