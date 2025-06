Mit Edelweiss von Zürich nach Seattle

Airbus A340 Edelweiss (Foto: Edelweiss)

Am Montag, den 2. Juni 2025, ist Edelweiss zum ersten Mal von Zürich nach Seattle gestartet. Die neue Verbindung wurde mit einer Zeremonie am Flughafen Zürich gefeiert.

Beim symbolischen Ribbon Cut am Gate durchschnitten Bernd Bauer, CEO von Edelweiss, Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss, und Chantal Weinmann, Manager Marketing Services des Flughafens Zürich, gemeinsam mit der Crew das Band und eröffneten damit offiziell die neue Strecke.

Mit Seattle fliegt Edelweiss nun vier Ferienziele in den USA direkt ab Zürich an – nach Tampa Bay (Florida), Las Vegas und Denver. Die saisonalen Flüge finden jeweils montags und samstags statt. Geflogen wird mit einem Airbus A340 mit 314 Sitzplätzen. Die Saison endet am 15. September 2025.

«Seattle ist ein Reiseziel, das mit Innovationsgeist und kultureller Vielfalt begeistert», sagt Bernd Bauer, CEO von Edelweiss. «Für viele unserer Gäste ist es ein lang ersehnter Traum, die faszinierende Region des Pazifischen Nordwestens zu entdecken – sei es beim Wandern in den Nationalparks, beim Erkunden der Inselwelt des Puget Sound oder als Startpunkt eines Roadtrips. Mit der neuen Direktverbindung ab Zürich ermöglichen wir nicht nur eine bequeme und angenehme Anreise, sondern schaffen unvergessliche Reiseerlebnisse.»

Seattle ist bekannt für seine Mischung aus Natur, Innovation und Kultur. Die Metropole zwischen Puget Sound und den Cascade Mountains bietet alles: von eindrucksvollen Berglandschaften über berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Space Needle bis hin zu hippen Vierteln, Museen und Cafés.

