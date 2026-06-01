Mit Edelweiss von Zürich nach Glasgow

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss Air)

Edelweiss feierte am Freitag den Erstflug nach Glasgow mit einer feierlichen Zeremonie am Flughafen Zürich.

Beim traditionellen Ribbon Cut durchschnitten David Nufer, Manager Network Planning & Development, und Rolf Hancock, Vice President Aviation Development Flughafen Zürich AG, gemeinsam mit der Crew das Band und eröffneten damit die neue Direktverbindung in den Norden Grossbritanniens.

Mit Glasgow erweitert Edelweiss ihr Angebot in Schottland um eine zweite Destination neben Edinburgh. Die grösste Stadt Schottlands begeistert mit einer spannenden Mischung aus Kultur, Musik und Architektur. Entlang des Clyde River treffen viktorianische Prachtbauten auf die industrielle Geschichte der Stadt, während zahlreiche Parks grüne Kontraste im urbanen Stadtbild setzen.

Glasgow gilt als idealer Ausgangspunkt für Rundreisen durch die schottischen Highlands und lässt sich hervorragend mit einem Abstecher nach Edinburgh kombinieren. Die Stadt begeistert mit einer lebendigen Musik- und Pubszene, bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Kelvingrove Art Gallery oder dem Fussballstadion Celtic Park und eignet sich sowohl für abwechslungsreiche Städtereisen als auch für längere Ferien in Schottland.

Edelweiss fliegt bis Mitte September jeweils montags und freitags von Zürich nach Glasgow.