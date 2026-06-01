Mit Edelweiss Nonstop nach Windhoek

Airbus A350 Edelweiss (Foto: Edelweiss)

Heute ist Edelweiss erstmals nonstop von Zürich nach Windhoek in Namibia abgehoben. Der Flug WK82 startete um 10:15 Uhr mit 285 Passagieren an Bord in Richtung der namibischen Hauptstadt.

Zum Einsatz kam auf diesem Erstflug der neue Airbus A350 von Edelweiss. Vor dem Abflug wurde der Erstflug am Flughafen Zürich feierlich verabschiedet. Bernd Bauer (CEO von Edelweiss), Rolf Hancock (Vice President Aviation Development der Flughafen Zürich AG) und Matthias Lemcke (Director Europe des Namibia Tourism Board) durchschnitten gemeinsam mit der Crew symbolisch das Band am Gate.

«Namibia fasziniert mit seiner einzigartigen Kombination aus endlosen Weiten, beeindruckenden Landschaften, faszinierender Tierwelt und einem Sternenhimmel, der seinesgleichen sucht. Wir freuen uns sehr, unseren Gästen dieses aussergewöhnliche Reiseziel ab sofort nonstop ab Zürich anbieten zu können», sagt Bernd Bauer, CEO von Edelweiss.

Mit Windhoek erweitert Edelweiss ihr Angebot im südlichen Afrika und bietet ihren Gästen neu eine direkte Verbindung in eines der eindrücklichsten Reiseziele des Kontinents.

Edelweiss fliegt Windhoek ab sofort zweimal wöchentlich jeweils montags und freitags an. Ab Mitte Juli 2026 wird das Angebot bis Ende Oktober auf drei wöchentliche Verbindungen ausgebaut. Die Flüge finden dann jeweils montags, mittwochs und freitags statt.