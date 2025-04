Mit Discover von München nach Namibia

Discover Airlines Airbus A330

Discover Airlines hat am 1. April 2025 ihre zweite Langstrecke von München aus aufgenommen: Nach Orlando/Florida im März, geht es nun auch nach Windhoek in Namibia.

Die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group erweitert damit das Münchner Streckennetz nach Afrika und baut ihre neue Langstrecken-Basis am Flughafen München aus.

Die Hauptstadt Namibias ist für viele das erste Ziel bei einer Reise in den Südwesten Afrikas. Die Metropole ist das Zentrum für Kultur, Politik und Wirtschaft im Land und bietet eine gute touristische Infrastruktur. Dadurch können sowohl die Sehenswürdigkeiten der Stadt als auch das Umland einfach besichtigt werden, wie der Etosha-Nationalpark oder die Namib-Wüste. Besonders diese atemberaubenden Landschaften machen Namibia zu einem beliebten Reiseziel. Die langjährigen und engen namibisch-deutschen Beziehungen zeigen sich besonders im regelmäßigen Austausch zu den Themen Energiewende, Naturschutz und Bildungsförderung.

Discover Airlines fliegt Windhoek dreimal wöchentlich an – im April dienstags, donnerstags und samstags und ab Mai immer am Mittwoch, Freitag und Sonntag. Die größte Stadt des Landes ist das zweite von drei Interkontinentalzielen, die Discover Airlines vom Münchner Drehkreuz aus bedient. Ein weiteres Ziel wird dann ab Mitte April Calgary in Kanada.